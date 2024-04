L'immersion dans les contenus que vous aimez. Téléviseur Ambilight.

Les téléviseurs Ambilight sont équipés de LED intégrées placées derrière l’écran qui réagissent à l’image affichée pour vous plonger au cœur d’un halo de lumière colorée. Tout est transformé : votre téléviseur semble plus grand et l’immersion dans vos sports, films, musiques et jeux préférés est totale.