Pixel Precise Ultra HD. Des images fluides d'une incroyable profondeur.

Savourez chaque détail avec le téléviseur 4K Ultra HD. Le moteur Philips Pixel Precise Ultra HD convertit les images qu'il reçoit pour les afficher en résolution UHD à l'écran. L'image est fluide et nette, avec un contraste exceptionnel. Les noirs sont plus profonds, les blancs plus blancs, les couleurs sont éclatantes et les tons chair sont naturels, quelle que soit la source.