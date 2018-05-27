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Téléviseur Smart TV ultra-plat 4K UHD LED
Installez-vous confortablement et profitez de la qualité exceptionnelle de la 4K UHD sur un téléviseur Smart TV d'une grande simplicité d'utilisation. Accédez instantanément à vos contenus favoris avec SAPHI. La technologie Pixel Precise Ultra HD vous garantit des images nettes et fluides, et le système Ambilight vous permet de relier le tout.
Téléviseur Ambilight 164 cm (65")
PPI de 1 100
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
SAPHI est un système d'exploitation rapide et intuitif qui rend votre téléviseur Philips Smart TV très agréable à utiliser. Profitez d'une qualité d'image exceptionnelle et d'un menu à icônes convivial accessible d'une simple pression sur un bouton. Commandez votre téléviseur en toute simplicité, et accédez rapidement à des applications populaires de Philips Smart TV, telles que YouTube, Netflix, etc.
Savourez chaque détail avec le téléviseur 4K Ultra HD. Le moteur Philips Pixel Precise Ultra HD convertit les images qu'il reçoit pour les afficher en résolution UHD à l'écran. L'image est fluide et nette, avec un contraste exceptionnel. Les noirs sont plus profonds, les blancs plus blancs, les couleurs sont éclatantes et les tons chair sont naturels, quelle que soit la source.
À quatre fois la résolution du Full HD, l'Ultra HD apporte à votre écran plus de 8 millions de pixels, associés à notre technologie exclusive d'upscaling Ultra Resolution. Profitez de meilleures images, quel que soit le contenu d'origine. Elles gagnent en netteté, profondeur et contraste. Les mouvements sont naturels et les détails saisissants.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.
Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.
La compatibilité dépend de la certification Wi-Fi Miracast & Android version 4.2 ou ultérieure. Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre appareil.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.