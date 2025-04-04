Termes recherchés

    Energy Label Europe E étiquette énergétique
    Pour plus d'informations, téléchargez le étiquette énergétique (PDF 199.0KB)

    LED Téléviseur 4K Ambilight

    55PUS8200/12

    Ambilight : le bon choix

    Ambilight, Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa et Matter Smart Home, sans oublier un micro à sensibilité élargie intégré pour entendre clairement vos commandes et Titan OS pour plus de simplicité et de rapidité : ce téléviseur se distingue par son design européen et sa priorité donnée à la protection des données.

    Disponible à partir:

    LED Téléviseur 4K Ambilight

    Ambilight : le bon choix

    • Téléviseur AMBILIGHT 139 cm (55")
    • 4K LED
    • HDR10+
    • Dolby Atmos et DTS:X
    Il y a le téléviseur Ambilight, puis il y a les autres

    Il y a le téléviseur Ambilight, puis il y a les autres

    Grâce aux lumières LED intégrées qui évoluent en fonction de la scène, la technologie Ambilight vous immerge dans un halo de lumière colorée. Tous vos divertissements dépassent les limites de l'écran pour vous plonger au cœur de l'action. Vous ne pourrez plus vous en passer.

    Des moments intenses. Des scènes plus nettes.

    Des moments intenses. Des scènes plus nettes.

    Zoomez. Laissez-vous surprendre par les détails. La précision de l'image 4K défie l'imagination. Avec un écran Pixel Precise Ultra HD pour une netteté et des détails réalistes, il offre des expériences à couper le souffle à chaque instant.

    Laissez-vous envelopper par les technologies Dolby Atmos et DTS:X

    Laissez-vous envelopper par les technologies Dolby Atmos et DTS:X

    Avec Dolby Atmos, le son reste fidèle à la vision du réalisateur. La technologie DTS:X permet de créer des expériences sonores en 3D. C'est comme si vous y étiez ! L'ajout de cette dimension sonore assure une expérience encore plus immersive, à domicile.

    Système d'exploitation Titan. Un jeu d'enfant.

    Système d'exploitation Titan. Un jeu d'enfant.

    La plateforme Philips Smart TV, équipée du système d'exploitation Titan, vous offre un accès rapide à tous vos contenus préférés. Films, séries, documentaires ou fictions, tout est accessible d'une simple pression sur un bouton. Quelles que soient vos envies, les meilleures applications de streaming sont là, à portée de main.

    Connexion en toute simplicité aux réseaux domotiques

    Connexion en toute simplicité aux réseaux domotiques

    Grâce à sa compatibilité Matter Smart Home, le téléviseur s'intègre parfaitement à votre réseau domotique existant et au micro à sensibilité élargie. Pour contrôler le téléviseur à partir de votre application Matter Smart Home ou avec Alexa intégrée, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de votre télécommande et de parler. Pour tamiser les lumières, régler le thermostat ou encore allumer votre téléviseur Philips Ambilight, une seule commande suffit. Le téléviseur est compatible avec les appareils dotés des enceintes connectées Google et d'Apple AirPlay.

    Contrôle sans télécommande

    Contrôle sans télécommande

    Formulez toutes vos commandes à voix haute. Allumez votre téléviseur dès que vous entrez dans la pièce et parlez à Alexa sans utiliser votre télécommande. Grâce à son microphone à sensibilité élargie et aux commandes mains libres, installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de tous vos contenus Smart TV préférés.

    Plus de clarté à chaque mot grâce à la fonction Amélioration vocale

    Percevez chaque mot avec plus de précision. La fonction Amélioration vocale vous permet d'augmenter ou de réduire le volume des dialogues sans modifier le son en arrière-plan. Résultat : chaque phrase prononcée est plus claire, pour ne manquer aucune information.

    Connectivité pensée pour le gaming

    Grâce au HDMI 2.0a et à la VRR, profitez au maximum de votre console, avec un gameplay plus rapide et des visuels plus fluides. Le paramètre de faible latence s'active automatiquement lorsque vous allumez votre console. Passez au niveau supérieur.

    Toutes vos données, en toute sécurité

    Smartphones, tablettes, PC, enceintes intelligentes… Quel que soit l'appareil, la protection de vos informations personnelles est essentielle. Faites confiance à Philips TV pour conserver vos informations confidentielles en lieu sûr, à tout moment : SafeShark teste et vérifie la sécurité en permanence, pour une tranquillité d'esprit totale. Votre cybersécurité est notre priorité.

    Design européen, approche durable

    Socle avec pieds latéraux, cadre fin, téléviseur LED 4K. La qualité du design européen. Grâce à Titan OS, le contenu est facile à trouver. Chaque détail a été soigneusement étudié, jusqu'à la télécommande en plastique recyclé et à l'emballage recyclé certifié FSC qui l'accompagne.

    Spécificités Techniques

    • Ambilight

      Fonctions Ambilight
      • Suite Ambilight
      • S'adapte à la couleur du mur
      • Mode musique
      • Mode jeu
      • Réveil avec lever de soleil
      Version Ambilight
      3 côtés

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (pouces)
      55  pouces
      Diagonale de l'écran (cm)
      139  cm
      Écran
      LED 4K Ultra HD
      Résolution d'écran
      3840 x 2160p
      Fréquence de rafraîchissement natif
      60 Hz  Hz
      Processeur d'images
      Pixel Precise Ultra HD
      Amélioration de l'image
      • Crystal Clear
      • ÉCO
      • Jeu
      • Compatible HDR10+
      • Home Cinéma
      • Moniteur
      • Film
      • Micro Dimming
      • Personnel
      • Ultra Résolution

    • Résolution d'entrée de l'écran

      Résolution - fréquence de rafraîchissement
      640 x 480 - 60 Hz, 576p - 50 Hz, 720p - 50/60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/ 60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz

    • Tuner/réception/transmission

      TV numérique
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Indication de l'intensité du signal
      Oui
      Télétexte
      Hypertexte 1 000 pages
      Compatible HEVC
      Oui

    • Smart TV

      Applications Smart TV*
      • BBC iPlayer
      • Disney+
      • HBO
      • Appli NFT*
      • Netflix*
      • YouTube
      • Amazon Prime Video
      Système d'exploitation
      Système d’exploitation TITAN
      Taille de la mémoire (flash)*
      8 Go

    • Fonctions de Smart TV

      Télévision interactive
      HbbTV
      Assistant vocal*
      • Amazon Alexa intégré
      • Fonctionne avec Google Home
      • Télécommande avec micro
      Expérience Smart Home
      • IMPORTANT
      • Control4
      • Compatible avec Apple Home
      Barre de gaming
      Barre de jeu 2.0
      Compatible TTS
      Oui

    • Applications multimédias

      Formats de lecture de vidéos
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Formats de lecture de musique
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Prise en charge des formats de sous-titres
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Formats de lecture de photos
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Niveau sonore

      Audio
      2.0 canaux
      Puissance de sortie (RMS)
      20 W
      Configuration des haut-parleurs
      2 haut-parleurs à gamme étendue 10 W
      Codec
      • Dolby Digital MS12 V2.6.2
      • Dolby Atmos
      • DTS:X
      Amélioration du son
      • Mode AVL
      • Renforcement des basses
      • Dolby Media Intelligence
      • Divertissement
      • Égaliseur
      • Profil auditif
      • Mode nuit
      • Étalonnage de la pièce
      • Personnel
      • Amélioration vocale
      Fonctionnalités du casque/des écouteurs
      Dolby Atmos pour casques et écouteurs
      Processeur audio
      IntelliSound
      Enceinte principale
      Bass Reflex à gamme étendue (FR01A)

    • Connectivité

      Nombre de connexions HDMI
      3
      Fonctionnalités HDMI
      • 4K
      • Audio Return Channel (ARC)
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Intercommunication de la télécommande
      • Lecture 1 pression
      • Contrôle audio du système
      • Mise en veille du système
      Nombre de ports USB
      2
      Connexion sans fil
      • Wi-Fi 802.11 ac, 2 x 2, double bande
      • Bluetooth® 5.2
      • Compatible avec Apple AirPlay
      HDCP 2.3
      Oui sur tous les connecteurs HDMI
      HDMI ARC
      HDMI 1
      Fonctionnalités HDMI 2.1
      • eARC sur HDMI 1
      • eARC/VRR/ALLM pris en charge
      EasyLink 2.0
      • Réglage externe via l'interface utilisateur du téléviseur
      • HDMI-CEC pour téléviseur/BS Philips

    • Fonctionnalités vidéo HDMI prises en charge

      Jeux
      • ALLM et Auto Game
      • HDMI VRR
      HDR
      • Compatible HDR10+
      • HDR10
      • HLG

    • Carte énergie UE

      Numéros d'enregistrement EPREL
      2269636
      Classe énergétique pour SDR
      E
      Puissance nécessaire en fonctionnement pour SDR
      53  kWh/1 000 h
      Classe énergétique pour HDR
      G
      Puissance nécessaire en fonctionnement pour HDR
      80  kWh/1 000 h
      Consommation du téléviseur éteint
      N/A
      Mode veille en réseau
      2,0  W
      Technologie de dalle utilisée
      LED LCD

    • Alimentation

      Puissance électrique
      100-240 V CA, 50/60 Hz
      Consommation en veille
      moins de 0,5 W
      Fonctions d'économie d'énergie
      • Minuterie de mise hors tension automatique
      • Mode Eco
      • Capteur de luminosité
      • Image Muet (pour la radio)

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • 2 piles AAA
      • Cordon d'alimentation
      • Dépliant juridique et de sécurité
      • Télécommande
      • Support de table
      • Guide de démarrage rapide

    • Design

      Couleurs du téléviseur
      Cadre fin en plastique noir
      Design du pied
      Pied avec arche carré noir en métal

    • Dimensions

      Distance entre 2 pieds
      810  millimètre
      Compatible avec un montage mural
      200 x 100 mm
      Téléviseur sans pied (l x H x P)
      1226 x 713 x 88 mm
      Téléviseur avec pied (l x H x P)
      1226 x 778 x 275 mm
      Carton (l x H x P)
      1320 x 806 x 132 mm
      Poids du téléviseur sans pied
      9,9 kg
      Poids du téléviseur avec pied
      10,2 kg
      Poids, emballage compris
      13,1 kg

