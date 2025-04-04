Ambilight, Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa et Matter Smart Home, sans oublier un micro à sensibilité élargie intégré pour entendre clairement vos commandes et Titan OS pour plus de simplicité et de rapidité : ce téléviseur se distingue par son design européen et sa priorité donnée à la protection des données.
Il y a le téléviseur Ambilight, puis il y a les autres
Grâce aux lumières LED intégrées qui évoluent en fonction de la scène, la technologie Ambilight vous immerge dans un halo de lumière colorée. Tous vos divertissements dépassent les limites de l'écran pour vous plonger au cœur de l'action. Vous ne pourrez plus vous en passer.
Des moments intenses. Des scènes plus nettes.
Zoomez. Laissez-vous surprendre par les détails. La précision de l'image 4K défie l'imagination. Avec un écran Pixel Precise Ultra HD pour une netteté et des détails réalistes, il offre des expériences à couper le souffle à chaque instant.
Laissez-vous envelopper par les technologies Dolby Atmos et DTS:X
Avec Dolby Atmos, le son reste fidèle à la vision du réalisateur. La technologie DTS:X permet de créer des expériences sonores en 3D. C'est comme si vous y étiez ! L'ajout de cette dimension sonore assure une expérience encore plus immersive, à domicile.
Système d'exploitation Titan. Un jeu d'enfant.
La plateforme Philips Smart TV, équipée du système d'exploitation Titan, vous offre un accès rapide à tous vos contenus préférés. Films, séries, documentaires ou fictions, tout est accessible d'une simple pression sur un bouton. Quelles que soient vos envies, les meilleures applications de streaming sont là, à portée de main.
Connexion en toute simplicité aux réseaux domotiques
Grâce à sa compatibilité Matter Smart Home, le téléviseur s'intègre parfaitement à votre réseau domotique existant et au micro à sensibilité élargie. Pour contrôler le téléviseur à partir de votre application Matter Smart Home ou avec Alexa intégrée, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de votre télécommande et de parler. Pour tamiser les lumières, régler le thermostat ou encore allumer votre téléviseur Philips Ambilight, une seule commande suffit. Le téléviseur est compatible avec les appareils dotés des enceintes connectées Google et d'Apple AirPlay.
Contrôle sans télécommande
Formulez toutes vos commandes à voix haute. Allumez votre téléviseur dès que vous entrez dans la pièce et parlez à Alexa sans utiliser votre télécommande. Grâce à son microphone à sensibilité élargie et aux commandes mains libres, installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de tous vos contenus Smart TV préférés.
Plus de clarté à chaque mot grâce à la fonction Amélioration vocale
Percevez chaque mot avec plus de précision. La fonction Amélioration vocale vous permet d'augmenter ou de réduire le volume des dialogues sans modifier le son en arrière-plan. Résultat : chaque phrase prononcée est plus claire, pour ne manquer aucune information.
Connectivité pensée pour le gaming
Grâce au HDMI 2.0a et à la VRR, profitez au maximum de votre console, avec un gameplay plus rapide et des visuels plus fluides. Le paramètre de faible latence s'active automatiquement lorsque vous allumez votre console. Passez au niveau supérieur.
Toutes vos données, en toute sécurité
Smartphones, tablettes, PC, enceintes intelligentes… Quel que soit l'appareil, la protection de vos informations personnelles est essentielle. Faites confiance à Philips TV pour conserver vos informations confidentielles en lieu sûr, à tout moment : SafeShark teste et vérifie la sécurité en permanence, pour une tranquillité d'esprit totale. Votre cybersécurité est notre priorité.
Design européen, approche durable
Socle avec pieds latéraux, cadre fin, téléviseur LED 4K. La qualité du design européen. Grâce à Titan OS, le contenu est facile à trouver. Chaque détail a été soigneusement étudié, jusqu'à la télécommande en plastique recyclé et à l'emballage recyclé certifié FSC qui l'accompagne.
