    LED Téléviseur 4K Ambilight

    50PUS8100/12

    Le téléviseur Ambilight avec Assistant Google intégré.

    Découvrez le téléviseur Ambilight : une expérience visuelle bluffante et un divertissement d'une simplicité totale. Avec ce téléviseur Google TV 4K, fini le temps passé à faire défiler l'écran. Il vous suffit de demander à l'Assistant Google de rechercher le film, l'émission ou le sport de votre choix et de vous installer confortablement pour profiter d'une expérience immersive.

    LED Téléviseur 4K Ambilight

    • Téléviseur AMBILIGHT 126 cm (50")
    • 4K LED
    • HDR10+
    • Dolby Atmos et DTS:X
    Il y a le téléviseur Ambilight, puis il y a les autres

    Grâce aux lumières LED intégrées qui évoluent en fonction de la scène, la technologie Ambilight vous immerge dans un halo de lumière colorée. Tous vos divertissements dépassent les limites de l'écran pour vous plonger au cœur de l'action. Vous ne pourrez plus vous en passer.

    Des moments intenses. Des scènes plus nettes.

    Zoomez. Laissez-vous surprendre par les détails. La précision de l'image 4K défie l'imagination. Avec un écran Pixel Precise Ultra HD pour une netteté et des détails réalistes, il offre des expériences à couper le souffle à chaque instant.

    Couleurs et contrastes exceptionnels avec HDR10+

    Plus de détails. Une qualité d'image optimisée, image par image. En mettant davantage l'accent sur les couleurs et le contraste, les séquences les plus sombres et les scènes les plus lumineuses gagnent en clarté.

    Laissez-vous envelopper par les technologies Dolby Atmos et DTS:X

    Avec Dolby Atmos, le son reste fidèle à la vision du réalisateur. La technologie DTS:X permet de créer des expériences sonores en 3D. C'est comme si vous y étiez ! L'ajout de cette dimension sonore assure une expérience encore plus immersive, à domicile.

    Les divertissements que vous aimez, avec l'aide de Google.

    Qu'avez-vous envie de regarder ? Google TV réunit et organise pour vous les films, séries et autres contenus de l'ensemble de vos applications et abonnements. Vous obtiendrez des suggestions en fonction de vos goûts et vous pourrez même utiliser l'application Google TV sur votre téléphone pour gérer votre watchlist lorsque vous êtes en déplacement.

    Compatible avec les assistants vocaux et Apple AirPlay*

    Vous avez le choix entre les assistants vocaux ! Appuyez sur le bouton Assistant Google de votre télécommande pour rechercher des films et des séries, obtenir des recommandations, contrôler des appareils connectés compatibles et plus encore, le tout par commandes vocales. Vous pouvez également passer par des appareils équipés d'Alexa pour contrôler le téléviseur. Profitez de contenus en streaming sur votre téléviseur depuis votre iPhone, iPad ou Mac. Regardez des films à partir d'applications. Montrez vos photos à vos invités.*

    Dimensions au choix

    Grand ou petit format, optez pour un téléviseur qui correspond parfaitement à vos besoins. De l'écran modeste de 43" à la version 65", l'incroyable série 8000 offre des solutions judicieuses.

    Design européen

    Un socle avec pieds latéraux, un cadre fin et élégant : un design européen dans toute sa splendeur. Réglez votre Ambilight en mode Lounge pour inonder la pièce de couleurs lorsque votre téléviseur est en veille. La télécommande est fabriquée à partir de plastique recyclé, l'emballage est en carton certifié FSC et les notices ont été soigneusement conçues et imprimées sur du papier recyclé.

    Spécificités Techniques

    • Ambilight

      Fonctions Ambilight
      • Suite Ambilight
      • Mode de jeu
      • S'adapte à la couleur du mur
      • Éclairage tamisé
      Version Ambilight
      3 côtés

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (pouces)
      50  pouces
      Diagonale de l'écran (cm)
      126  cm
      Écran
      LED 4K Ultra HD
      Résolution d'écran
      3840 x 2160p
      Processeur d'images
      Pixel Precise Ultra HD
      Amélioration de l'image
      • Micro Dimming
      • Ultra Résolution
      • Natural Motion
      • Crystal Clear
      • Personnel
      • Home Cinéma
      • ÉCO
      • Film
      • Jeu
      • Moniteur

    • Résolution d'entrée de l'écran

      Résolution - fréquence de rafraîchissement
      640 x 480 - 60 Hz, 576p - 50 Hz, 720p - 50/60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/ 60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz

    • Tuner/réception/transmission

      TV numérique
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Indication de l'intensité du signal
      Oui
      Télétexte
      Hypertexte 1 000 pages
      Compatible HEVC
      Oui

    • Smart TV

      Applications Smart TV*
      • Disney+
      • Apple TV
      • Netflix*
      • YouTube
      • Amazon Prime Video
      • Appli NFT*
      • WhaleFit
      Système d'exploitation
      Google TV™
      Taille de la mémoire (flash)*
      16 Go

    • Fonctions de Smart TV

      Télévision interactive
      HbbTV
      Assistant vocal*
      • Télécommande avec micro
      • Assistant Google intégré
      • Fonctionne avec Alexa
      Expérience Smart Home
      • IMPORTANT
      • Control4
      • Compatible avec Apple Home
      Barre de gaming
      Barre de jeu 2.0
      Compatible TTS
      Oui

    • Applications multimédias

      Formats de lecture de vidéos
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Formats de lecture de musique
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Prise en charge des formats de sous-titres
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Formats de lecture de photos
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Niveau sonore

      Audio
      2.0 canaux
      Puissance de sortie (RMS)
      20 W
      Configuration des haut-parleurs
      2 haut-parleurs à gamme étendue 10 W
      Codec
      • Dolby Atmos
      • DTS:X
      • Dolby Digital
      Amélioration du son
      • Mode IA
      • originale
      • Divertissement
      • Musique
      • Musique spatiale
      • Dialogue
      • Personnel
      • Tous styles de son
      • Dialogues clairs
      • Personnalisation du son
      • Mode AVL
      • Mode nuit
      Processeur audio
      Moteur audio classique
      Enceinte principale
      Bass Reflex à gamme étendue (FR01A)

    • Connectivité

      Nombre de connexions HDMI
      3
      Fonctionnalités HDMI
      • Audio Return Channel (ARC)
      • 4K
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Intercommunication de la télécommande
      • Contrôle audio du système
      • Mise en veille du système
      • Activation instantanée de la lecture (réveil automatique)
      Nombre de ports USB
      2
      Connexion sans fil
      • Wi-Fi 802.11 ac, 2 x 2, double bande
      • Bluetooth® 5.0
      • Compatible avec Apple AirPlay
      • Google Fast Pair
      HDCP 2.3
      Oui sur tous les connecteurs HDMI
      HDMI ARC
      Oui sur HDMI 3
      Fonctionnalités HDMI 2.1
      • eARC/VRR/ALLM pris en charge
      • eARC sur HDMI 3
      EasyLink 2.0
      • Réglage externe via l'interface utilisateur du téléviseur
      • HDMI-CEC pour téléviseur/BS Philips

    • Fonctionnalités vidéo HDMI prises en charge

      Jeux
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR
      • HLG
      • HDR10
      • Compatible HDR10+

    • Carte énergie UE

      Numéros d'enregistrement EPREL
      2361288
      Classe énergétique pour SDR
      E
      Puissance nécessaire en fonctionnement pour SDR
      53  kWh/1 000 h
      Classe énergétique pour HDR
      G
      Puissance nécessaire en fonctionnement pour HDR
      72  kWh/1 000 h
      Consommation du téléviseur éteint
      N/A
      Mode veille en réseau
      2,0  W
      Technologie de dalle utilisée
      LED LCD

    • Alimentation

      Puissance électrique
      100 - 240 V CA, 50/60 Hz
      Consommation en veille
      moins de 0,5 W

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • 2 piles AAA
      • Guide de démarrage rapide
      • Dépliant juridique et de sécurité
      • Support de table
      • Télécommande
      • Cordon d'alimentation

    • Design

      Couleurs du téléviseur
      Cadre métallique noir
      Design du pied
      Pieds noirs

    • Dimensions

      Distance entre 2 pieds
      810  millimètre
      Compatible avec un montage mural
      200 x 100 mm
      Téléviseur sans pied (l x H x P)
      1 111 x 649 x 88 mm
      Téléviseur avec pied (l x H x P)
      1 111 x 674 x 255 mm
      Carton (l x H x P)
      1240 x 800 x 150 mm
      Poids du téléviseur sans pied
      8,23 kg
      Poids du téléviseur avec pied
      8,39 kg
      Poids, emballage compris
      11,61 kg

    • Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
    • Le téléviseur prend en charge la réception TNT pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs TNT peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
    • La disponibilité des applications Smart TV proposées varie selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv
    • L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp
    • Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
    • Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur https://www.netflix.com
    • Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.
    • Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Amazon Alexa est disponible avec certaines langues et dans certains pays.
    • La touche des nombreux services multimédias de la télécommande varie selon les pays. Veuillez vous reporter au produit contenu dans la boîte.
    • L'Assistant Google est disponible avec différentes langues et dans différents pays, selon le type de produits.
    • Les différents services de commande vocale accessibles par le biais du téléviseur varient selon le pays et la langue. Contactez notre service clientèle pour les dernières informations disponibles.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, Homekit et iOS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.
    • Google TV est le nom de l'expérience logicielle de cet appareil et une marque commerciale de Google LLC.
    • Google TV est le nom de l'expérience logicielle de cet appareil et une marque commerciale de Google LLC. YouTube, OK Google et les autres marques sont des marques commerciales de Google LLC.
    • La disponibilité de l'application Apple TV et d'Apple TV+ dépend du pays ou de la région. Consultez les pages d'aide de Google Play et Apple Inc.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

