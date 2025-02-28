Découvrez Ambilight, le téléviseur Smart TV avec Titan OS et un design européen exceptionnel. Accédez à tous vos films, séries et événements sportifs en un clin d'œil avec une superbe qualité d'image. Laissez-vous transporter par les couleurs, la lumière et le son 3D digne d'une salle de cinéma.
Ce produit est admissible à un apaisement de la TVA
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Il y a le téléviseur Ambilight, puis il y a les autres
Grâce aux lumières LED intégrées qui évoluent en fonction de la scène, la technologie Ambilight vous immerge dans un halo de lumière colorée. Tous vos divertissements dépassent les limites de l'écran pour vous plonger au cœur de l'action. Vous ne pourrez plus vous en passer.
Des moments intenses. Des scènes plus nettes.
Zoomez. Laissez-vous surprendre par les détails. La précision de l'image 4K défie l'imagination. Avec un écran Pixel Precise Ultra HD pour une netteté et des détails réalistes, il offre des expériences à couper le souffle à chaque instant.
Couleurs et contrastes exceptionnels avec HDR10+
Plus de détails. Une qualité d'image optimisée, image par image. En mettant davantage l'accent sur les couleurs et le contraste, les séquences les plus sombres et les scènes les plus lumineuses gagnent en clarté.
Laissez-vous envelopper par les technologies Dolby Atmos et DTS:X
Avec Dolby Atmos, le son reste fidèle à la vision du réalisateur. La technologie DTS:X permet de créer des expériences sonores en 3D. C'est comme si vous y étiez ! L'ajout de cette dimension sonore assure une expérience encore plus immersive, à domicile.
Système d'exploitation Titan. Un jeu d'enfant.
La plateforme Philips Smart TV, équipée du système d'exploitation Titan, vous offre un accès rapide à tous vos contenus préférés. Films, séries, documentaires ou fictions, tout est accessible d'une simple pression sur un bouton. Quelles que soient vos envies, les meilleures applications de streaming sont là, à portée de main.
Connexion en toute simplicité aux réseaux domotiques
Grâce à sa compatibilité Matter Smart Home, le téléviseur s'intègre parfaitement à votre réseau domotique existant. Pour contrôler le téléviseur à partir de votre application Matter Smart Home ou avec la commande vocale, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de votre télécommande et de parler. Pour tamiser les lumières, régler le thermostat ou encore allumer votre téléviseur Philips Ambilight, une seule commande suffit. Le téléviseur est compatible avec les appareils dotés d'Alexa et Apple AirPlay.
Dimensions au choix
Grand ou petit format, optez pour un téléviseur qui correspond parfaitement à vos besoins. De l'écran modeste de 43" à la version 65", l'incroyable série 8000 offre des solutions judicieuses.
Design européen, pensée durable
Socle avec pieds latéraux, cadre fin, téléviseur LED 4K. La qualité du design européen. Grâce à Titan OS, le contenu est facile à trouver. Chaque détail a été soigneusement étudié, jusqu'à la télécommande en plastique recyclé et à l'emballage recyclé certifié FSC qui l'accompagne.
Plus de clarté à chaque mot grâce à la fonction Amélioration vocale
Percevez chaque mot avec clarté. La fonction Amélioration vocale vous permet d'augmenter ou de réduire le volume des dialogues sans modifier le son en arrière-plan. Résultat : chaque phrase prononcée est plus claire et vous ne manquez aucune information.
Connectivité pensée pour le gaming
Grâce au HDMI 2.1 et au VRR, profitez au maximum de votre console avec un gameplay plus rapide et des visuels plus fluides. Le paramètre de faible latence s'active automatiquement lorsque vous allumez votre console. Passez au niveau supérieur.
Spécificités Techniques
Ambilight
Fonctions Ambilight
Animation FTI Ambilight
Musique Ambilight
AmbiSleep
Mode de jeu
Éclairage tamisé
Réveil avec lever de soleil
S'adapte à la couleur du mur
Version Ambilight
3 côtés
Image/affichage
Diagonale de l'écran (pouces)
50
pouces
Diagonale de l'écran (cm)
126
cm
Écran
LED 4K Ultra HD
Résolution d'écran
3840 x 2160p
Processeur d'images
Pixel Precise Ultra HD
Amélioration de l'image
Crystal Clear
ÉCO
Jeu
Compatible HDR 10+
Home Cinéma
Moniteur
Micro Dimming
Film
Personnel
Pixel Precise Ultra HD
Ultra Résolution
Résolution d'entrée de l'écran
Résolution - fréquence de rafraîchissement
640 x 480 - 60 Hz, 576p - 50 Hz, 720p - 50/60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
Le téléviseur prend en charge la réception TNT pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs TNT peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
La disponibilité des applications Smart TV proposées varie selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv
L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur https://www.netflix.com
Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.
Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Amazon Alexa est disponible avec certaines langues et dans certains pays.
La touche des nombreux services multimédias de la télécommande varie selon les pays. Veuillez vous reporter au produit contenu dans la boîte.
L'Assistant Google est disponible avec différentes langues et dans différents pays, selon le type de produits.
Les différents services de commande vocale accessibles par le biais du téléviseur varient selon le pays et la langue. Contactez notre service clientèle pour les dernières informations disponibles.
*Apple, AirPlay et Apple Home sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.