Connexion en toute simplicité aux réseaux domotiques

Grâce à sa compatibilité Matter Smart Home, le téléviseur s'intègre parfaitement à votre réseau domotique existant. Pour contrôler le téléviseur à partir de votre application Matter Smart Home ou avec la commande vocale, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de votre télécommande et de parler. Pour tamiser les lumières, régler le thermostat ou encore allumer votre téléviseur Philips Ambilight, une seule commande suffit. Le téléviseur est compatible avec les appareils dotés d'Alexa et Apple AirPlay.