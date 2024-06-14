L'immersion est totale avec ce téléviseur Ambilight riche en fonctionnalités ! L'image est superbe, le son Dolby Atmos est réaliste et les jeux sont fluides. Quels que soient les contenus que vous regardez ou les jeux auxquels vous jouez, l'Ambilight fait monter l'émotion, pour des soirées télé incroyables.
Ce produit est admissible à un apaisement de la TVA
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Plateforme intelligente avec système d'exploitation Titan
Son Dolby Atmos
L'immersion dans les contenus que vous aimez. Téléviseur Ambilight.
Les téléviseurs Ambilight sont équipés de LED intégrées placées derrière l'écran qui réagissent à l'image affichée pour vous plonger au cœur d'un halo de lumière colorée. Tout est transformé : votre téléviseur semble plus grand et l'immersion dans vos sports, films, musiques et jeux préférés est totale.
Une image pleine de vie, lumineuse et ultra-nette.
Appréciez tout ce que vous regardez avec ce téléviseur Ambilight LED 4K (UHD). Le moteur Philips Pixel Precise Ultra HD optimise la qualité de l'image pour offrir des images ultra-nettes, des couleurs riches et des mouvements fluides. Vous bénéficierez toujours d'une expérience visuelle optimale.
Un jeu d’enfant. Système d’exploitation TITAN.
Trouvez rapidement et facilement ce que vous aimez grâce à notre plateforme Smart TV avec système d’exploitation TITAN. Vous pouvez continuer à regarder votre série en cours directement depuis la page d’accueil. Si vous avez envie de nouveautés, parcourez les catégories – action ou drame par exemple – pour consulter les suggestions des principaux services de streaming, toutes réunies au même endroit.
Dolby Atmos pour un son digne du cinéma.
Dolby Atmos vous offre une immersion complète en plaçant des effets sonores autour et au-dessus de vous. En passant des vaisseaux spatiaux qui volent au-dessus de votre tête aux pas silencieux qui se faufilent derrière vous, vous aurez l'impression de vous retrouver au cœur de l'action.
Paré pour le gaming. VRR et faible latence sur n'importe quelle console
Profitez pleinement de votre console avec la technologie HDMI VRR, pour un gameplay rapide et des graphismes fluides. Le paramètre de faible latence s'active automatiquement lorsque vous allumez votre console. Le mode jeu d'Ambilight vous fait vivre des sensations fortes.
Connexion en toute simplicité aux réseaux domotiques.
Son entière compatibilité avec Matter et Control4 vous permet d'intégrer facilement ce téléviseur 4K Ambilight à votre réseau domotique existant.
Télécommande contenant du plastique recyclé. Emballage responsable.
Ce téléviseur Ambilight est épuré et discret. Vous pouvez utiliser l'Ambilight comme éclairage d'ambiance instantané lorsque l'écran est éteint. La télécommande comporte du plastique recyclé, notre emballage contient du carton recyclé certifié FSC et les inserts sont imprimés sur du papier recyclé.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
Le téléviseur prend en charge la réception TNT pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs TNT peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
La disponibilité des applications Smart TV proposées varie selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv
L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur https://www.netflix.com
Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.
Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Amazon Alexa est disponible avec certaines langues et dans certains pays.
La touche des nombreux services multimédias de la télécommande varie selon les pays. Veuillez vous reporter au produit contenu dans la boîte.
L'Assistant Google est disponible avec différentes langues et dans différents pays, selon le type de produits.
Le service de l'application HBO Max sera disponible d'ici août 2024.
Matter / Control4 : cette fonctionnalité sera disponible en 2024 via une mise à jour logicielle.