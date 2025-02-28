Termes recherchés

  • Immersion totale avec Ambilight Immersion totale avec Ambilight Immersion totale avec Ambilight
    Energy Label Europe E étiquette énergétique
    Pour plus d'informations, téléchargez le étiquette énergétique (PDF 897.0KB)

    LED Téléviseur 4K Ambilight

    50PUS8000/12

    Immersion totale avec Ambilight

    Découvrez Ambilight, le téléviseur Smart TV avec Titan OS et un design européen exceptionnel. Accédez à tous vos films, séries et événements sportifs en un clin d'œil avec une superbe qualité d'image. Laissez-vous transporter par les couleurs, la lumière et le son 3D digne d'une salle de cinéma.

    Voir tous les avantages

    Disponible à partir:

    LED Téléviseur 4K Ambilight

    Produits similaires

    Afficher tous les Ambilight

    Immersion totale avec Ambilight

    • Téléviseur AMBILIGHT 126 cm (50")
    • 4K LED
    • HDR10+
    • Dolby Atmos et DTS:X
    Il y a le téléviseur Ambilight, puis il y a les autres

    Il y a le téléviseur Ambilight, puis il y a les autres

    Grâce aux lumières LED intégrées qui évoluent en fonction de la scène, la technologie Ambilight vous immerge dans un halo de lumière colorée. Tous vos divertissements dépassent les limites de l'écran pour vous plonger au cœur de l'action. Vous ne pourrez plus vous en passer.

    Des moments intenses. Des scènes plus nettes.

    Des moments intenses. Des scènes plus nettes.

    Zoomez. Laissez-vous surprendre par les détails. La précision de l'image 4K défie l'imagination. Avec un écran Pixel Precise Ultra HD pour une netteté et des détails réalistes, il offre des expériences à couper le souffle à chaque instant.

    Couleurs et contrastes exceptionnels avec HDR10+

    Couleurs et contrastes exceptionnels avec HDR10+

    Plus de détails. Une qualité d'image optimisée, image par image. En mettant davantage l'accent sur les couleurs et le contraste, les séquences les plus sombres et les scènes les plus lumineuses gagnent en clarté.

    Laissez-vous envelopper par les technologies Dolby Atmos et DTS:X

    Laissez-vous envelopper par les technologies Dolby Atmos et DTS:X

    Avec Dolby Atmos, le son reste fidèle à la vision du réalisateur. La technologie DTS:X permet de créer des expériences sonores en 3D. C'est comme si vous y étiez ! L'ajout de cette dimension sonore assure une expérience encore plus immersive, à domicile.

    Système d'exploitation Titan. Un jeu d'enfant.

    Système d'exploitation Titan. Un jeu d'enfant.

    La plateforme Philips Smart TV, équipée du système d'exploitation Titan, vous offre un accès rapide à tous vos contenus préférés. Films, séries, documentaires ou fictions, tout est accessible d'une simple pression sur un bouton. Quelles que soient vos envies, les meilleures applications de streaming sont là, à portée de main.

    Connexion en toute simplicité aux réseaux domotiques

    Connexion en toute simplicité aux réseaux domotiques

    Grâce à sa compatibilité Matter Smart Home, le téléviseur s'intègre parfaitement à votre réseau domotique existant. Pour contrôler le téléviseur à partir de votre application Matter Smart Home ou avec la commande vocale, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de votre télécommande et de parler. Pour tamiser les lumières, régler le thermostat ou encore allumer votre téléviseur Philips Ambilight, une seule commande suffit. Le téléviseur est compatible avec les appareils dotés d'Alexa et Apple AirPlay.

    Dimensions au choix

    Dimensions au choix

    Grand ou petit format, optez pour un téléviseur qui correspond parfaitement à vos besoins. De l'écran modeste de 43" à la version 65", l'incroyable série 8000 offre des solutions judicieuses.

    Design européen, pensée durable

    Socle avec pieds latéraux, cadre fin, téléviseur LED 4K. La qualité du design européen. Grâce à Titan OS, le contenu est facile à trouver. Chaque détail a été soigneusement étudié, jusqu'à la télécommande en plastique recyclé et à l'emballage recyclé certifié FSC qui l'accompagne.

    Plus de clarté à chaque mot grâce à la fonction Amélioration vocale

    Percevez chaque mot avec clarté. La fonction Amélioration vocale vous permet d'augmenter ou de réduire le volume des dialogues sans modifier le son en arrière-plan. Résultat : chaque phrase prononcée est plus claire et vous ne manquez aucune information.

    Connectivité pensée pour le gaming

    Grâce au HDMI 2.1 et au VRR, profitez au maximum de votre console avec un gameplay plus rapide et des visuels plus fluides. Le paramètre de faible latence s'active automatiquement lorsque vous allumez votre console. Passez au niveau supérieur.

    Spécificités Techniques

    • Ambilight

      Fonctions Ambilight
      • Animation FTI Ambilight
      • Musique Ambilight
      • AmbiSleep
      • Mode de jeu
      • Éclairage tamisé
      • Réveil avec lever de soleil
      • S'adapte à la couleur du mur
      Version Ambilight
      3 côtés

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (pouces)
      50  pouces
      Diagonale de l'écran (cm)
      126  cm
      Écran
      LED 4K Ultra HD
      Résolution d'écran
      3840 x 2160p
      Processeur d'images
      Pixel Precise Ultra HD
      Amélioration de l'image
      • Crystal Clear
      • ÉCO
      • Jeu
      • Compatible HDR 10+
      • Home Cinéma
      • Moniteur
      • Micro Dimming
      • Film
      • Personnel
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Ultra Résolution

    • Résolution d'entrée de l'écran

      Résolution - fréquence de rafraîchissement
      640 x 480 - 60 Hz, 576p - 50 Hz, 720p - 50/60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz

    • Tuner/réception/transmission

      TV numérique
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Indication de l'intensité du signal
      Oui
      Télétexte
      Hypertexte 1 000 pages
      Compatible HEVC
      Oui

    • Smart TV

      Applications Smart TV*
      • Amazon Prime Video
      • BBC iPlayer
      • Disney+
      • HBO
      • Appli NFT*
      • Netflix*
      • YouTube
      Système d'exploitation
      Système d’exploitation TITAN
      Taille de la mémoire (flash)*
      8 Go

    • Fonctions de Smart TV

      Télévision interactive
      HbbTV
      Assistant vocal*
      • Fonctionne avec Alexa
      • Fonctionne avec Google Home
      Expérience Smart Home
      • IMPORTANT
      • Control4
      • Compatible avec Apple Home
      Barre de gaming
      Barre de jeu 2.0
      Compatible TTS
      Oui

    • Applications multimédias

      Formats de lecture de vidéos
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Formats de lecture de musique
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Prise en charge des formats de sous-titres
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Formats de lecture de photos
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Niveau sonore

      Audio
      2.0 canaux
      Puissance de sortie (RMS)
      20 W
      Configuration des haut-parleurs
      2 haut-parleurs à gamme étendue 10 W
      Amélioration du son
      • Mode AVL
      • Tous styles de son
      • Renforcement des basses
      • Dolby Atmos
      • Dolby Media Intelligence
      • Divertissement
      • Égaliseur
      • Profil auditif
      • Mode nuit
      • Personnel
      • Amélioration vocale
      • DTS:X
      Fonctionnalités du casque/des écouteurs
      Dolby Atmos pour casques et écouteurs
      Processeur audio
      IntelliSound
      Enceinte principale
      Bass Reflex à gamme étendue (FR01A)

    • Connectivité

      Nombre de connexions HDMI
      3
      Fonctionnalités HDMI
      • 4K
      • Audio Return Channel (ARC)
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Intercommunication de la télécommande
      • Contrôle audio du système
      • Mise en veille du système
      • Lecture 1 pression
      Connexion sans fil
      • Wi-Fi 802.11 ac, 2 x 2, double bande
      • Bluetooth® 5.2
      • couplage facile (bouton bleu RC)
      • Compatible avec Apple AirPlay
      HDCP 2.3
      Oui sur tous les connecteurs HDMI
      HDMI ARC
      Oui, sur HDMI1
      Fonctionnalités HDMI 2.1
      • eARC sur HDMI 1
      • eARC/VRR/ALLM pris en charge
      EasyLink 2.0
      • Réglage externe via l'interface utilisateur du téléviseur
      • HDMI-CEC pour téléviseur/BS Philips

    • Fonctionnalités vidéo HDMI prises en charge

      Jeux
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR
      • HLG
      • HDR10
      • Compatible HDR10+

    • Carte énergie UE

      Numéros d'enregistrement EPREL
       2229834
      Classe énergétique pour SDR
      E
      Puissance nécessaire en fonctionnement pour SDR
      48  kWh/1 000 h
      Classe énergétique pour HDR
      G
      Puissance nécessaire en fonctionnement pour HDR
      95  kWh/1 000 h
      Consommation du téléviseur éteint
      N/A
      Mode veille en réseau
      2,0  W
      Technologie de dalle utilisée
      LED LCD

    • Alimentation

      Puissance électrique
      100-240 V CA, 50/60 Hz
      Consommation en veille
      moins de 0,5 W
      Fonctions d'économie d'énergie
      • Minuterie de mise hors tension automatique
      • Mode Eco
      • Capteur de luminosité
      • Image Muet (pour la radio)

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • 2 piles AAA
      • Brochure légale et de sécurité
      • Télécommande
      • Support de table
      • Cordon d'alimentation
      • Guide d'utilisation rapide

    • Design

      Couleurs du téléviseur
      Cadre noir mat
      Design du pied
      Pied avec arche noir en métal

    • Dimensions

      Distance entre 2 pieds
      804  millimètre
      Compatible avec un montage mural
      200 x 100 mm
      Téléviseur sans pied (l x H x P)
      1110 x 650 x 88 mm
      Téléviseur avec pied (l x H x P)
      1110 x 709 x 281 mm
      Carton (l x H x P)
      1210 x736 x 131 mm
      Poids du téléviseur sans pied
      8,50 kg
      Poids du téléviseur avec pied
      8,80 kg
      Poids, emballage compris
      11,18 kg

    Badge-D2C

    Rechercher de l'assistance pour ce produit

    Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

    Produits suggérés

    Produits récemment consultés

    • Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
    • Le téléviseur prend en charge la réception TNT pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs TNT peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
    • La disponibilité des applications Smart TV proposées varie selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv
    • L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp
    • Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
    • Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur https://www.netflix.com
    • Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.
    • Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Amazon Alexa est disponible avec certaines langues et dans certains pays.
    • La touche des nombreux services multimédias de la télécommande varie selon les pays. Veuillez vous reporter au produit contenu dans la boîte.
    • L'Assistant Google est disponible avec différentes langues et dans différents pays, selon le type de produits.
    • Les différents services de commande vocale accessibles par le biais du téléviseur varient selon le pays et la langue. Contactez notre service clientèle pour les dernières informations disponibles.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, Homekit et iOS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.