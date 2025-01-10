Termes recherchés

    Energy Label Europe F étiquette énergétique
    Pour plus d'informations, téléchargez le étiquette énergétique (PDF 195.0KB)

    QLED Téléviseur 4K Ambilight

    43PUS8500/12

    Innovant. Immersif. Incroyable.

    Découvrez les couleurs éclatantes de l'écran 4K QLED, la technologie Ambilight immersive et le Dolby Atmos avec son 3D digne d'une salle de cinéma. Grâce à Titan OS, vous pouvez regarder tout ce que vous aimez. Ce téléviseur ne se contente pas de sublimer l'instant, il transforme littéralement votre expérience visuelle.

    Disponible à partir:

    QLED Téléviseur 4K Ambilight

    Innovant. Immersif. Incroyable.

    • Téléviseur Ambilight 108 cm
    • 4K QLED
    • Pixel Precise Ultra HD
    • Dolby Atmos
    Il y a le téléviseur Ambilight, puis il y a les autres

    Il y a le téléviseur Ambilight, puis il y a les autres

    Grâce aux lumières LED intégrées qui évoluent en fonction de la scène, la technologie Ambilight vous immerge dans un halo de lumière colorée. Les films, les événements sportifs, les clips musicaux et les jeux dépassent les limites de l'écran pour vous plonger au cœur de l'action. Vous ne pourrez plus vous en passer.

    4K QLED pour des images éclatantes et couleurs Quantum Dot

    4K QLED pour des images éclatantes et couleurs Quantum Dot

    Des couleurs vives, des scènes ultra-nettes : la perfection de l'image dans toute sa splendeur. Avec la 4K (UHD), le téléviseur Ambilight s'adapte à tous vos formats HDR. Savourez chaque détail à chaque instant, dans l'obscurité ou la lumière, en lecture ou en streaming.

    Dans les moindres détails avec la technologie Pixel Precise

    Dans les moindres détails avec la technologie Pixel Precise

    Les 8 millions de pixels qui travaillent en parfaite harmonie vous offrent une qualité 4K inégalée. Des images ultra-nettes, des scènes plus détaillées et plus réalistes : rien ne capture l'instant avec autant de précision qu'un téléviseur Philips Ambilight.

    Dolby Atmos pour un son digne d'une salle de cinéma

    Dolby Atmos pour un son digne d'une salle de cinéma

    Accrochez-vous. Dolby Atmos restitue le son selon les intentions du réalisateur. Chaque instant vous plonge encore davantage dans la scène. Films, séries, événements sportifs ou jeux : laissez-vous emporter au cœur de l'action.

    DTS:X pour une expérience sonore immersive en 3D

    DTS:X pour une expérience sonore immersive en 3D

    DTS:X, une innovation qui fait toute la différence. Ressentez le son comme si vous y étiez. La technologie audio 3D vous plonge dans une nouvelle dimension et transforme votre salon en salle de spectacle.

    Accès rapide aux contenus avec le système d'exploitation Titan

    Accès rapide aux contenus avec le système d'exploitation Titan

    La plateforme Philips Smart TV, équipée du système d'exploitation Titan, vous offre un accès rapide à tous vos contenus préférés. Films, séries, documentaires ou fictions, tout est accessible d'une simple pression sur un bouton. Quelles que soient vos envies, les meilleures applications de streaming sont là, à portée de main.

    Connectez-vous facilement à votre réseau domotique

    Connectez-vous facilement à votre réseau domotique

    Grâce à sa compatibilité Matter Smart Home, le téléviseur s'intègre parfaitement à votre réseau domotique existant. Pour contrôler le téléviseur à partir de votre application Matter Smart Home ou avec la commande vocale, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de votre télécommande et de parler. Pour tamiser les lumières, régler le thermostat ou encore allumer votre téléviseur Philips Ambilight, une seule commande suffit. Le téléviseur est compatible avec les enceintes connectées Google et Apple AirPlay.

    Dimensions au choix

    Dimensions au choix

    Faites votre choix parmi la large sélection Philips. Petit écran de 43 pouces, magnifique téléviseur de 85 pouces ou autres tailles intermédiaires : choisissez l'une des six tailles différentes et trouvez le modèle idéal pour votre intérieur.

    Plus de clarté à chaque mot grâce à la fonction Amélioration vocale

    Percevez chaque mot avec plus de précision. La fonction Amélioration vocale vous permet d'augmenter ou de réduire le volume des dialogues sans modifier le son en arrière-plan. Résultat : chaque phrase prononcée est plus claire, pour ne manquer aucune information.

    Connectivité pensée pour le gaming

    Grâce au HDMI 2.1 et à la VRR, profitez au maximum de votre console, avec un gameplay plus rapide et des visuels plus fluides. Le paramètre de faible latence s'active automatiquement lorsque vous allumez votre console. Passez au niveau supérieur.

    Design européen

    Un socle avec pieds latéraux, un cadre fin et élégant, un téléviseur QLED spectaculaire : un design européen dans toute sa splendeur. Réglez votre Ambilight en mode « Lounge » pour inonder la pièce de couleurs lorsque votre téléviseur est en veille. La télécommande est fabriquée à partir de plastique recyclé, l'emballage est en carton certifié FSC et les notices ont été soigneusement conçues et imprimées sur du papier recyclé.

    Spécificités Techniques

    • Ambilight

      Fonctions Ambilight
      • AmbiSleep
      • Musique Ambilight
      • Mode de jeu
      • Éclairage tamisé
      • Réveil avec lever de soleil
      • S'adapte à la couleur du mur
      Version Ambilight
      3 côtés

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (pouces)
      43  pouces
      Diagonale de l'écran (cm)
      108  cm
      Résolution d'écran
      3840 x 2160p
      Fréquence de rafraîchissement natif
      60  Hz
      Processeur d'images
      Pixel Precise Ultra HD
      Amélioration de l'image
      • Crystal Clear
      • ÉCO
      • Jeu
      • Compatible HDR10+
      • Home Cinéma
      • Moniteur
      • Film
      • Micro Dimming
      • Personnel
      • Ultra Résolution
      Technologie d'affichage
      4K Ultra HD QLED

    • Résolution d'entrée de l'écran

      Résolution - fréquence de rafraîchissement
      • 576p-50 Hz
      • 640 x 480 - 60 Hz
      • 720p - 50 Hz, 60 Hz
      • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz
      • 2560 x 1440 - 60 Hz
      • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Tuner/réception/transmission

      TV numérique
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Indication de l'intensité du signal
      Oui
      Télétexte
      Hypertexte 1 000 pages
      Compatible HEVC
      Oui

    • Smart TV

      Applications Smart TV*
      • Amazon Prime Video
      • BBC iPlayer
      • Disney+
      • HBO
      • Appli NFT*
      • Netflix*
      • YouTube
      Système d'exploitation
      Système d’exploitation TITAN
      Taille de la mémoire (flash)*
      8 Go

    • Fonctions de Smart TV

      Télévision interactive
      HbbTV
      Assistant vocal*
      • Amazon Alexa intégré
      • Fonctionne avec Google Home
      • Télécommande avec micro
      Expérience Smart Home
      • IMPORTANT
      • Control4
      • Compatible avec Apple Home
      Barre de gaming
      Barre de jeu 2.0
      Compatible TTS
      Oui

    • Applications multimédias

      Formats de lecture de vidéos
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Formats de lecture de musique
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Prise en charge des formats de sous-titres
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Formats de lecture de photos
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Niveau sonore

      Audio
      2.0 canaux
      Puissance de sortie (RMS)
      20 W
      Configuration des haut-parleurs
      2 haut-parleurs à gamme étendue 10 W
      Codec
      • DTS:X
      • Dolby Atmos
      • Dolby Digital
      Amélioration du son
      • Mode AVL
      • Renforcement des basses
      • Dolby Media Intelligence
      • Divertissement
      • Égaliseur
      • Profil auditif
      • Mode nuit
      • Étalonnage de la pièce
      • Personnel
      • Amélioration vocale
      Fonctionnalités du casque/des écouteurs
      Dolby Atmos pour casques et écouteurs
      Processeur audio
      IntelliSound
      Enceinte principale
      Bass Reflex à gamme étendue (FR01A)

    • Connectivité

      Nombre de connexions HDMI
      3
      Fonctionnalités HDMI
      • 4K
      • Audio Return Channel (ARC)
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Lecture 1 pression
      • Intercommunication de la télécommande
      • Contrôle audio du système
      • Mise en veille du système
      Nombre de ports USB
      2
      Connexion sans fil
      • Wi-Fi 802.11 ac, 2 x 2, double bande
      • Bluetooth® 5.2
      • Compatible avec Apple AirPlay
      HDCP 2.3
      Oui sur tous les connecteurs HDMI
      HDMI ARC
      Oui, sur HDMI1
      Fonctionnalités HDMI 2.1
      • eARC sur HDMI 1
      • eARC/VRR/ALLM pris en charge
      EasyLink 2.0
      • Réglage externe via l'interface utilisateur du téléviseur
      • HDMI-CEC pour téléviseur/BS Philips

    • Fonctionnalités vidéo HDMI prises en charge

      Jeux
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR
      • HLG
      • HDR10
      • Compatible HDR10+

    • Carte énergie UE

      Numéros d'enregistrement EPREL
      2206259
      Classe énergétique pour SDR
      FR
      Puissance nécessaire en fonctionnement pour SDR
      50  kWh/1 000 h
      Classe énergétique pour HDR
      G
      Puissance nécessaire en fonctionnement pour HDR
      80  kWh/1 000 h
      Consommation du téléviseur éteint
      N/A
      Mode veille en réseau
      2,0  W
      Technologie de dalle utilisée
      LED LCD
      Technologie de dalle utilisée.
      QLED LCD

    • Alimentation

      Puissance électrique
      100-240 V CA, 50/60 Hz
      Consommation en veille
      moins de 0,5 W
      Fonctions d'économie d'énergie
      • Minuterie de mise hors tension automatique
      • Capteur de luminosité
      • Mode Eco
      • Image Muet (pour la radio)

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • 2 piles AAA
      • Brochure légale et de sécurité
      • Télécommande
      • Support de table
      • Cordon d'alimentation
      • Guide d'utilisation rapide

    • Design

      Couleurs du téléviseur
      Cadre noir mat
      Design du pied
      Pied avec arche noir en métal

    • Dimensions

      Distance entre 2 pieds
      756 mm  millimètre
      Compatible avec un montage mural
      200 x 100 mm
      Téléviseur sans pied (l x H x P)
      958 x 563 x 87 mm
      Téléviseur avec pied (l x H x P)
      958 x 625 x 243 mm
      Carton (l x H x P)
      1045 x 650 x 133 mm
      Poids du téléviseur sans pied
      6,76 kg
      Poids du téléviseur avec pied
      7,08 kg
      Poids, emballage compris
      9,8 kg

    • Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
    • Le téléviseur prend en charge la réception TNT pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs TNT peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
    • La disponibilité des applications Smart TV proposées varie selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv
    • L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp
    • Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
    • Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur https://www.netflix.com
    • Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.
    • Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Amazon Alexa est disponible avec certaines langues et dans certains pays.
    • La touche des nombreux services multimédias de la télécommande varie selon les pays. Veuillez vous reporter au produit contenu dans la boîte.
    • L'Assistant Google est disponible avec différentes langues et dans différents pays, selon le type de produits.
    • Les différents services de commande vocale accessibles par le biais du téléviseur varient selon le pays et la langue. Contactez notre service clientèle pour les dernières informations disponibles.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, Homekit et iOS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

