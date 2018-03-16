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Arrêté
32PFT5603/12
Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Admirez le design épuré et minimaliste du téléviseur Philips 5600 blanc. Ses lignes fines et découpées sont parfaitement adaptées à votre décor. Avec une qualité d'image Full HD, ce téléviseur est le choix idéal pour les acheteurs à la recherche de simplicité.
80 cm (32")
PPI de 200
FHD
Pixel Plus HD
Vous voulez un téléviseur de petite taille aussi beau que performant. Notre équipe de conception a opté pour un cadre blanc élégant et sophistiqué à la finition brillante afin de créer un design frais et moderne, qui trouvera sa place dans n'importe quelle pièce.
Élégant, compact, léger et portable. Votre petit téléviseur vous permet de regarder vos émissions favorites où que vous soyez, aussi bien dans votre cuisine qu'en camping avec votre famille. Ce téléviseur portable vous donne la possibilité de vous tenir au courant de l'actualité et de connaître les derniers résultats sportifs. Il vous accompagne dans vos divertissements !
Le moteur Philips Pixel Plus HD optimise la qualité de l'image pour lui apporter une netteté et un contraste magnifiques. Ainsi, que vous regardiez des émissions du câble ou un disque, l'image est impeccable, avec des blancs plus éclatants et des noirs plus profonds.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.