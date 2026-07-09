Fixez le diffuseur à l'avant de votre sèche-cheveux. Pour donner du volume à vos boucles et obtenir une coiffure souple, maintenez le sèche-cheveux verticalement à la pointe de vos cheveux. Déplacez le sèche-cheveux vers le haut en effectuant des mouvements circulaires. Pour donner du volume aux racines, maintenez le sèche-cheveux près de votre cuir chevelu. Assurez-vous que les pointes de votre diffuseur touchent le cuir chevelu. Puis, effectuez des mouvements circulaires avec le sèche-cheveux.

Le diffuseur de volume a été développé pour sécher vos cheveux rapidement et de façon homogène, réduire les frisottis et ajouter du volume à vos cheveux. Suivez les étapes suivantes pour obtenir des résultats optimaux :