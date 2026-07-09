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Utilisation des accessoires du sèche-cheveux Philips

Publié le 09 July 2026
En fonction du modèle de votre sèche-cheveux Philips, celui-ci peut être fourni avec quelques accessoires. Découvrez ici comment utiliser ces accessoires.

Consultez toujours votre manuel d'utilisation pour vérifier quels accessoires sont fournis avec votre modèle de sèche-cheveux et comment les utiliser correctement. 

Diffuseur de volume

Le diffuseur de volume a été développé pour sécher vos cheveux rapidement et de façon homogène, réduire les frisottis et ajouter du volume à vos cheveux. Suivez les étapes suivantes pour obtenir des résultats optimaux :
  1.  Fixez le diffuseur à l'avant de votre sèche-cheveux.
  2. Pour donner du volume à vos boucles et obtenir une coiffure souple, maintenez le sèche-cheveux verticalement à la pointe de vos cheveux. Déplacez le sèche-cheveux vers le haut en effectuant des mouvements circulaires.
  3. Pour donner du volume aux racines, maintenez le sèche-cheveux près de votre cuir chevelu. Assurez-vous que les pointes de votre diffuseur touchent le cuir chevelu. Puis, effectuez des mouvements circulaires avec le sèche-cheveux.
Utiliser le diffuseur de volume avec votre sèche-cheveux Philips

Concentrateur

Le concentrateur permet de créer des coiffures lisses. Pour utiliser cet accessoire, suivez les étapes simples ci-dessous.
  1.  Placez le concentrateur à l'avant de votre sèche-cheveux.
  2. Dirigez le concentrateur sur la brosse que vous utilisez pour sécher vos cheveux. Le flux d'air direct permet de créer la coiffure parfaite.
Utiliser le concentrateur avec le sèche-cheveux Philips

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