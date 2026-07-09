Entretenez votre brosse coiffante Philips en toute facilité. Suivez ces étapes simples pour nettoyer votre brosse coiffante et éliminer les résidus qui s'y trouvent.
1. Une fois que vous avez fini d'utiliser votre brosse coiffante Philips, éteignez-la et débranchez-la. 2. Laissez-la refroidir sur une surface résistant à la chaleur. 3. Retirez les cheveux se trouvant éventuellement dans votre brosse coiffante. 4 Nettoyez votre brosse coiffante avec un chiffon humide. 5. Assurez-vous que la brosse coiffante est parfaitement sèche avant de la ranger ou de l'utiliser à nouveau. Remarque : sur le lisseur SenseIQ, nettoyez la fente ionique avec un coton-tige sans toucher aux broches ioniques. Reportez-vous à votre manuel d'utilisation pour connaître les instructions de nettoyage de votre produit.