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  • Visibilité exceptionnelle et images plus claires Visibilité exceptionnelle et images plus claires Visibilité exceptionnelle et images plus claires

    Signage Solutions Écran V-line

    BDL4780VH/00

    Visibilité exceptionnelle et images plus claires

    Grâce à cet écran haute luminosité, vous profiterez des toutes dernières fonctionnalités de connectivité et de gestion de contenu tout en vous assurant de bénéficier du meilleur rapport qualité/prix grâce à la gestion à distance.

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    Signage Solutions Écran V-line

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    Visibilité exceptionnelle et images plus claires

    grâce à un écran ultra-lumineux

    • 119 cm (47")
    • Rétroéclairage direct par DEL
    • HD 1080p
    • 2 000 cd/m²
    Projection d'une image extrêmement lumineuse, même en plein jour

    Projection d'une image extrêmement lumineuse, même en plein jour

    Ce panneau de 2000 nits est la promesse d'une expérience de visionnement exceptionnelle, même dans les zones exposées à la lumière directe du soleil. La luminosité élevée vous ouvre tout un éventail de nouvelles possibilités d'installation, puisqu'elle vous garantit des images très claires même dans les endroits où l'intensité de la lumière ambiante pose habituellement problème.

    Gérez et contrôlez votre réseau à distance grâce à SmartControl

    Gérez et contrôlez votre réseau à distance grâce à SmartControl

    SmartControl vous permet de gérer et de contrôler à distance votre réseau d'écrans via des prises RJ45 et RS232C. Affinez facilement tous les paramètres d'affichage, dont la résolution, la luminosité et le contraste, et clonez-les sur l'ensemble de votre réseau.

    Fente OPS en option pour créer une solution tout-en-un

    Fente OPS en option pour créer une solution tout-en-un

    Transformez votre écran en une solution d'affichage numérique tout-en-un à la fois connectée, intelligente et sécurisée. L'Open Pluggable Specification (OPS) est une fente standardisée de l'industrie dans laquelle vous pouvez insérer un lecteur multimédia compatible avec l'OPS. Cette solution sans fil vous donne la possibilité d'installer, d'utiliser et d'entretenir votre matériel quand vous en avez besoin.

    Connexion et contrôle du contenu via le cloud avec HTML5

    Connexion et contrôle du contenu via le cloud avec HTML5

    Connectez et contrôlez vos contenus via le cloud avec le navigateur HTML5 intégré. Concevez vos contenus d'affichage en ligne et connectez-les à un écran ou à l'ensemble de votre réseau. Il vous suffit de brancher un câble Internet RJ45 pour la connexion réseau et de connecter l'écran avec l'adresse URL dédiée pour afficher vos contenus basés sur le cloud.

    Gestion de contenu gratuite et facile grâce à SmartCMS

    Gestion de contenu gratuite et facile grâce à SmartCMS

    Système de gestion de contenu gratuit et simple d'utilisation fonctionnant exclusivement avec les écrans d'affichage Philips pour vous permettre de gérer votre contenu d'affichage numérique. Grâce à SmartCMS, vous pouvez créer et programmer votre propre contenu tous les jours durant 24 h. Il vous suffit de constituer votre réseau, de concevoir votre contenu, de programmer votre liste de lecture et la diffusion peut commencer!

    Votre contenu est toujours disponible grâce au système de basculement FailOver

    Votre contenu est toujours disponible grâce au système de basculement FailOver

    La continuité est un facteur crucial dans les applications commerciales. Même si les désastres sont peu fréquents, le système de basculement FailOver vous offre une protection du contenu grâce à une technologie révolutionnaire qui permet d'afficher à l'écran une copie de sauvegarde de vos contenus même en cas de panne du lecteur multimédia. Le système de basculement FailOver entre automatiquement en action en cas de défaillance de la source d'entrée. Pour bénéficier de cette protection instantanée, il suffit de sélectionner une connexion d'entrée principale et une connexion de basculement secondaire.

    Programmez ce que vous voulez, quand vous le voulez grâce à SmartPlayer.

    Programmez ce que vous voulez, quand vous le voulez grâce à SmartPlayer.

    Transformez votre clé USB en un véritable appareil pour affichage numérique rentable. Enregistrez simplement votre contenu (vidéo, audio, images) sur votre périphérique USB et branchez-le sur votre écran. Créez votre liste de lecture et planifiez sa diffusion à l'aide du menu à l'écran. Vous pouvez ainsi profiter de vos listes personnalisées en tout temps, où que vous soyez.

    SmartPower pour des économies d'énergie

    SmartPower pour des économies d'énergie

    L'intensité du rétroéclairage peut être contrôlée pour économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

    Technologie LED Full HD : des images éclatantes au contraste incroyable

    La qualité des images est importante. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Imaginez une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour un rendu fidèle des images.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (pouces)
      46.96  pouces
      Format d'image
      16/9
      Résolution d'écran
      1920 x 1080p
      Résolution optimale
      1 920 x 1 080 à 60 Hz
      Luminosité
      2 000  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      1,07 milliard de couleurs
      Niveau de contraste (standard)
      1 300:1
      Rapport de contraste dynamique
      500 000:1
      Temps de réponse (standard)
      10  ms
      Angle de visualisation (horizontal)
      178  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      178  degrés
      Amélioration de l'image
      • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
      • Désentrelac. avec compens. de mouvement
      • Balayage progressif
      • Contraste dynamique amélioré
      DICOM
      D-image clinique

    • Connectivité

      Sortie audio
      • Audio G/D (RCA)
      • Connecteur externe
      Entrée vidéo
      • DisplayPort (1.2)
      • HDMI (x2)
      • DVI-D
      • VGA (analogique sub-D)
      • USB
      • Composantes (BNC)
      • Composite (BNC)
      Entrée audio
      • Prise jack 3,5 mm
      • Audio G/D (RCA)
      Autres connexions
      • OPS
      • USB
      Sortie vidéo
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (analogique sub-D)
      Commande externe
      • RJ45
      • RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm
      • Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm

    • Pratique

      Positionnement
      • Portrait
      • Paysage
      Matrice en mosaïque
      Jusqu'à 10 x 10
      Fonctions d'économie d'écran
      Décalage de pixel, moins lumineux
      Contrôle du clavier
      • Masqué
      • Verrouillable
      Boucle de signal
      • DVI
      • VGA
      • RS-232
      • DisplayPort
      • Boucle IR (loopthrough)
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Fonctions de contrôle de sécurité
      • Contrôle de la chaleur
      • Capteur de température
      Contrôlable via le réseau
      • RJ45
      • RS-232
      • Carte OPS RS232
      • One Wire (HDMI-CEC)

    • Niveau sonore

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 10 W

    • Alimentation

      Puissance électrique
      100 - 240 V c.a., 50/60 Hz
      Consommation (en fonctionnement)
      160 W (test EnergyStar 6.0)
      Consommation en veille
      < 0,5 W

    • Résolution d'affichage prise en charge

      Formats informatiques
      • 1 920 x 1 200, 60 Hz
      • 1 920 x 1 080, 60 Hz
      • 1 600 x 1 200, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1 366 x 768, 60 Hz
      • 1 360 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60 Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1 280 x 768, 60 Hz
      • 1 024 x 768, 60 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      Formats vidéo
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz

    • Dimensions

      Largeur de l'appareil
      1076,20  millimètre
      Poids du produit
      24  kg
      Hauteur de l'appareil
      620,59  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      132,10  millimètre
      Fixation murale
      400 x 400 mm, M6
      Largeur du cadre
      15,6 mm
      Poids du produit (lb)
      52,9  lb

    • Conditions de fonctionnement

      Altitude
      0 ~ 3 000 m
      Température de fonctionnement
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      60 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      20 ~ 80  %
      Température de stockage
      -20 ~ 60  °C

    • Applications multimédias

      Lecture vidéo USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      Lecture image USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      Lecture audio USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Télécommande
      • Piles pour télécommande
      • Cordon d'alimentation secteur
      • Mode d'emploi sur CD-ROM
      • Guide de démarrage rapide
      • Câble RS-232
      Accessoires en option
      Récepteur HDBaseT OPS (CRD25)
      Socle
      BM04642 / BM02542 en option

    • Divers

      Langues d'affichage à l'écran
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Italien
      • Polissage
      • Russe
      • Chinois simplifié
      • Espagnol
      • Turc
      • Arabe
      • Japonais
      • Chinois traditionnel
      Garantie
      Garantie de 3 ans
      Approbations de conformité
      • CE
      • FCC, Classe B
      • UL/cUL
      • CCC
      • LUSD
      • C-Tick
      • GOST
      • BSMI
      • CB
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Télécommande
    • Piles pour télécommande
    • Câble d'alimentation
    • Mode d'emploi sur CD-ROM
    • Guide de démarrage rapide
    • Câble RS232
    • Accessoires en option: Récepteur HDBaseT OPS (CRD25)
    Badge-D2C

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