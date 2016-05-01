Visionnez votre contenu comme jamais auparavant grâce à une définition quatre fois plus élevée que celle d'un écran conventionnel. Cet écran ultralarge de 190 cm (75 po) offre une définition de 3 840 x 2 160 pixels au rendu tellement détaillé et naturel, qu'il vous ouvrira une fenêtre sur un nouveau monde.
Ce produit est admissible à un apaisement de la TVA
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Lisez le contenu de 4 sources séparées grâce à QuadViewer
Bénéficiez de plus de flexibilité dans l'utilisation de la surface de votre écran. Quadviewer permet ainsi de diffuser le contenu de jusqu'à quatre sources sur un seul écran, ce qui rend la technologie idéale pour les salles de contrôle, les installations professionnelles et les salles de réunion
Plateforme CMND : Prenez le contrôle de vos affichages
La robuste plateforme de gestion des écrans CMND vous redonne le contrôle. Vous pourrez mettre à jour et gérer du contenu avec CMND & Create ainsi que créer ou modifier vos paramètres grâce à CMND & Control. Tout est possible avec CMND.
Fente OPS en option pour créer une solution tout-en-un
Transformez votre écran en une solution d'affichage numérique tout-en-un à la fois connectée, intelligente et sécurisée. L'Open Pluggable Specification (OPS) est une fente standardisée de l'industrie dans laquelle vous pouvez insérer un lecteur multimédia compatible avec l'OPS. Cette solution sans fil vous donne la possibilité d'installer, d'utiliser et d'entretenir votre matériel quand vous en avez besoin.
Votre contenu est toujours disponible grâce au système de basculement FailOver
La continuité est un facteur crucial dans les applications commerciales. Même si les désastres sont peu fréquents, le système de basculement FailOver vous offre une protection du contenu grâce à une technologie révolutionnaire qui permet d'afficher à l'écran une copie de sauvegarde de vos contenus même en cas de panne du lecteur multimédia. Le système de basculement FailOver entre automatiquement en action en cas de défaillance de la source d'entrée. Pour bénéficier de cette protection instantanée, il suffit de sélectionner une connexion d'entrée principale et une connexion de basculement secondaire.
SmartPower pour des économies d'énergie
L'intensité du rétroéclairage peut être contrôlée pour économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.
Programmez ce que vous voulez, quand vous le voulez grâce à SmartPlayer.
Transformez votre clé USB en un véritable appareil pour affichage numérique rentable. Enregistrez simplement votre contenu (vidéo, audio, images) sur votre périphérique USB et branchez-le sur votre écran. Créez votre liste de lecture et planifiez sa diffusion à l'aide du menu à l'écran. Vous pouvez ainsi profiter de vos listes personnalisées en tout temps, où que vous soyez.
4K Ultra HD : une définition jamais vue auparavant
Visionnez vos solutions d'affichage comme jamais auparavant grâce à une définition quatre fois plus élevée que celle d'un écran HD 1080p conventionnel. Le format 3 840 x 2 160 pixels offre des images au rendu tellement détaillé et naturel, qu'il vous ouvrira une fenêtre sur un nouveau monde.
Simplifiez vos réunions avec le système de basculement FailOver pour les conférences
Simplifiez le contrôle de toutes vos présentations et vidéoconférences en utilisant système de basculement FailOver. Lorsqu'une salle de réunion ou de conférence n'est pas en cours d'utilisation, vous pouvez afficher du contenu d'arrière-plan à partir de la source d'entrée de votre choix. Lorsqu'une réunion commence et que vous devez partager une présentation ou votre écran, il vous suffit de connecter votre ordinateur pour que l'écran change de source d'entrée automatiquement et affiche ce qui se trouve sur votre écran. Nul besoin de changer la source d'entrée manuellement.
Spécificités Techniques
Image/affichage
Diagonale de l'écran (cm)
189.3
cm
Diagonale de l'écran (pouces)
74.5
pouces
Format d'image
16/9
Résolution d'écran
3840 x 2160
Pas de masque
0,429 x 0,429 mm
Résolution optimale
3 840 x 2 160 @ 60 Hz
Luminosité
410
cd/m²
Couleurs d'affichage
1 073 M
Niveau de contraste (standard)
1 200:1
Rapport de contraste dynamique
500 000:1
Temps de réponse (standard)
8
ms
Angle de visualisation (horizontal)
178
degrés
Angle de visualisation (vertical)
178
degrés
Amélioration de l'image
Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
Filtre en peigne 3D
Désentrelacement 3D MA
Contraste dynamique amélioré
Désentrelac. avec compens. de mouvement
Balayage progressif
Technologie de la dalle
IPS
Connectivité
Sortie audio
Prise jack 3,5 mm
Connecteur externe
SPDIF
Entrée vidéo
VGA (analogique sub-D)
DisplayPort (1.2)
DVI-D
3 HDMI
Composantes (RCA)
Composites (RCA)
Entrée audio
Prise jack 3,5 mm
Audio G/D (RCA)
Autres connexions
Sortie c.a.
OPS
USB
Sortie vidéo
DisplayPort
Commande externe
RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm
RJ45
Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm
Pratique
Positionnement
Mode paysage 16:7
Incrustation d'images
PIP
Fonctions d'économie d'écran
Décalage de pixels, moins lumineux
Contrôle du clavier
Masqué
Verrouillable
Signal de la télécommande
Verrouillable
Boucle de signal
RS-232
DisplayPort
Boucle IR (loopthrough)
Installation aisée
Smart insert
Fonctions d'économie d'énergie
Veille avancée
Autres fonctionnalités
Poignées de transport
Qualité d'image
Contrôle de la couleur avancé
Contrôlable via le réseau
RS-232
HDMI (un câble)
LAN (RJ45)
Niveau sonore
Haut-parleurs intégrés
2 x 10 W (eff.)
Alimentation
Puissance électrique
100 - 240 V c.a., 50/60 Hz
Consommation (type)
197
W
Consommation en veille
< 0,5 W
Dimensions
Largeur de l'appareil
1 676,60
millimètre
Poids du produit
53,3
kg
Hauteur de l'appareil
955
millimètre
Profondeur de l'appareil
73,80
millimètre
Largeur de l'appareil (pouces)
66,01
pouces
Hauteur de l'appareil (pouces)
37.60
pouces
Fixation murale
600 x 400 mm, M8
Profondeur de l'appareil (pouces)
2,91
pouces
Largeur du cadre
12,50 mm
Poids du produit (lb)
117,51
lb
Largeur du Smart insert
250
millimètre
Hauteur du Smart insert
300
millimètre
Conditions de fonctionnement
Altitude
0 ~ 3 000 m
Température de fonctionnement
5 ~ 40
°C
MTBF
50 000
heure(s)
Taux d'humidité relative
20 ~ 80
%
Température de stockage
-20 ~ 60
°C
Applications multimédias
Lecture vidéo USB
M2TS
M4V
MK3D
MKV
MP4
MPEG
MPG
MTS
TS
TTS
VOB
WMV
Lecture image USB
BMP
GIF
JPEG
JPG
Lecture audio USB
AAC
AIF
AIFF
ASF
LPCM
M3U
M4A
MP3
MP4
WAV
WMA
Accessoires
Accessoires fournis
Cordon d'alimentation secteur
Piles pour télécommande
Guide de démarrage rapide
Télécommande
Mode d'emploi sur CD-ROM
Câble RS-232
Câble HDMI
Accessoires en option
Récepteur HDBaseT OPS (CRD25)
Capteur de mouvement à lumière infrarouge (CRD41)
Divers
Langues d'affichage à l'écran
Anglais
Français
Allemand
Italien
Polissage
Russe
Espagnol
Turc
Chinois simplifié
Chinois traditionnel
Arabe
Japonais
Portugais
Garantie
Garantie de 3 ans
Approbations de conformité
CE
UL/cUL
CCC
C-Tick
LUSD
GOST
FCC, Classe A
Contenu de l'emballage
Autres articles dans la boîte
Câble d'alimentation
Piles pour télécommande
Guide de démarrage rapide
Télécommande
Mode d'emploi sur CD-ROM
Câble RS232
Câble HDMI
Accessoires en option: Récepteur HDBaseT OPS (CRD25)
Accessoires en option: Capteur de mouvement à lumière infrarouge (CRD41)