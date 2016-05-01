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    Signage Solutions Écran U-line

    75BDL3000U/00

    Captivez votre public

    Visionnez votre contenu comme jamais auparavant grâce à une définition quatre fois plus élevée que celle d'un écran conventionnel. Cet écran ultralarge de 190 cm (75 po) offre une définition de 3 840 x 2 160 pixels au rendu tellement détaillé et naturel, qu'il vous ouvrira une fenêtre sur un nouveau monde.

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    Signage Solutions Écran U-line

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    Captivez votre public

    Avec une expérience sur écran ultralarge

    • 190 cm (75 po)
    • Rétroéclairage périphérique à DEL
    • Ultra HD
    Lisez le contenu de 4 sources séparées grâce à QuadViewer

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    Bénéficiez de plus de flexibilité dans l'utilisation de la surface de votre écran. Quadviewer permet ainsi de diffuser le contenu de jusqu'à quatre sources sur un seul écran, ce qui rend la technologie idéale pour les salles de contrôle, les installations professionnelles et les salles de réunion

    Plateforme CMND : Prenez le contrôle de vos affichages

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    La robuste plateforme de gestion des écrans CMND vous redonne le contrôle. Vous pourrez mettre à jour et gérer du contenu avec CMND & Create ainsi que créer ou modifier vos paramètres grâce à CMND & Control. Tout est possible avec CMND.

    Fente OPS en option pour créer une solution tout-en-un

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    Transformez votre écran en une solution d'affichage numérique tout-en-un à la fois connectée, intelligente et sécurisée. L'Open Pluggable Specification (OPS) est une fente standardisée de l'industrie dans laquelle vous pouvez insérer un lecteur multimédia compatible avec l'OPS. Cette solution sans fil vous donne la possibilité d'installer, d'utiliser et d'entretenir votre matériel quand vous en avez besoin.

    Votre contenu est toujours disponible grâce au système de basculement FailOver

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    La continuité est un facteur crucial dans les applications commerciales. Même si les désastres sont peu fréquents, le système de basculement FailOver vous offre une protection du contenu grâce à une technologie révolutionnaire qui permet d'afficher à l'écran une copie de sauvegarde de vos contenus même en cas de panne du lecteur multimédia. Le système de basculement FailOver entre automatiquement en action en cas de défaillance de la source d'entrée. Pour bénéficier de cette protection instantanée, il suffit de sélectionner une connexion d'entrée principale et une connexion de basculement secondaire.

    SmartPower pour des économies d'énergie

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    L'intensité du rétroéclairage peut être contrôlée pour économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

    Programmez ce que vous voulez, quand vous le voulez grâce à SmartPlayer.

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    Transformez votre clé USB en un véritable appareil pour affichage numérique rentable. Enregistrez simplement votre contenu (vidéo, audio, images) sur votre périphérique USB et branchez-le sur votre écran. Créez votre liste de lecture et planifiez sa diffusion à l'aide du menu à l'écran. Vous pouvez ainsi profiter de vos listes personnalisées en tout temps, où que vous soyez.

    4K Ultra HD : une définition jamais vue auparavant

    Visionnez vos solutions d'affichage comme jamais auparavant grâce à une définition quatre fois plus élevée que celle d'un écran HD 1080p conventionnel. Le format 3 840 x 2 160 pixels offre des images au rendu tellement détaillé et naturel, qu'il vous ouvrira une fenêtre sur un nouveau monde.

    Simplifiez vos réunions avec le système de basculement FailOver pour les conférences

    Simplifiez le contrôle de toutes vos présentations et vidéoconférences en utilisant système de basculement FailOver. Lorsqu'une salle de réunion ou de conférence n'est pas en cours d'utilisation, vous pouvez afficher du contenu d'arrière-plan à partir de la source d'entrée de votre choix. Lorsqu'une réunion commence et que vous devez partager une présentation ou votre écran, il vous suffit de connecter votre ordinateur pour que l'écran change de source d'entrée automatiquement et affiche ce qui se trouve sur votre écran. Nul besoin de changer la source d'entrée manuellement.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      189.3  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      74.5  pouces
      Format d'image
      16/9
      Résolution d'écran
      3840 x 2160
      Pas de masque
      0,429 x 0,429 mm
      Résolution optimale
      3 840 x 2 160 @ 60 Hz
      Luminosité
      410  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      1 073 M
      Niveau de contraste (standard)
      1 200:1
      Rapport de contraste dynamique
      500 000:1
      Temps de réponse (standard)
      8  ms
      Angle de visualisation (horizontal)
      178  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      178  degrés
      Amélioration de l'image
      • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
      • Filtre en peigne 3D
      • Désentrelacement 3D MA
      • Contraste dynamique amélioré
      • Désentrelac. avec compens. de mouvement
      • Balayage progressif
      Technologie de la dalle
      IPS

    • Connectivité

      Sortie audio
      • Prise jack 3,5 mm
      • Connecteur externe
      • SPDIF
      Entrée vidéo
      • VGA (analogique sub-D)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • 3 HDMI
      • Composantes (RCA)
      • Composites (RCA)
      Entrée audio
      • Prise jack 3,5 mm
      • Audio G/D (RCA)
      Autres connexions
      • Sortie c.a.
      • OPS
      • USB
      Sortie vidéo
      DisplayPort
      Commande externe
      • RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm
      • RJ45
      • Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm

    • Pratique

      Positionnement
      Mode paysage 16:7
      Incrustation d'images
      PIP
      Fonctions d'économie d'écran
      Décalage de pixels, moins lumineux
      Contrôle du clavier
      • Masqué
      • Verrouillable
      Signal de la télécommande
      Verrouillable
      Boucle de signal
      • RS-232
      • DisplayPort
      • Boucle IR (loopthrough)
      Installation aisée
      Smart insert
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Autres fonctionnalités
      Poignées de transport
      Qualité d'image
      Contrôle de la couleur avancé
      Contrôlable via le réseau
      • RS-232
      • HDMI (un câble)
      • LAN (RJ45)

    • Niveau sonore

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 10 W (eff.)

    • Alimentation

      Puissance électrique
      100 - 240 V c.a., 50/60 Hz
      Consommation (type)
      197  W
      Consommation en veille
      < 0,5 W

    • Dimensions

      Largeur de l'appareil
      1 676,60  millimètre
      Poids du produit
      53,3  kg
      Hauteur de l'appareil
      955  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      73,80  millimètre
      Largeur de l'appareil (pouces)
      66,01  pouces
      Hauteur de l'appareil (pouces)
      37.60  pouces
      Fixation murale
      600 x 400 mm, M8
      Profondeur de l'appareil (pouces)
      2,91  pouces
      Largeur du cadre
      12,50 mm
      Poids du produit (lb)
      117,51  lb
      Largeur du Smart insert
      250  millimètre
      Hauteur du Smart insert
      300  millimètre

    • Conditions de fonctionnement

      Altitude
      0 ~ 3 000 m
      Température de fonctionnement
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      20 ~ 80  %
      Température de stockage
      -20 ~ 60  °C

    • Applications multimédias

      Lecture vidéo USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      Lecture image USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      Lecture audio USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Cordon d'alimentation secteur
      • Piles pour télécommande
      • Guide de démarrage rapide
      • Télécommande
      • Mode d'emploi sur CD-ROM
      • Câble RS-232
      • Câble HDMI
      Accessoires en option
      • Récepteur HDBaseT OPS (CRD25)
      • Capteur de mouvement à lumière infrarouge (CRD41)

    • Divers

      Langues d'affichage à l'écran
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Italien
      • Polissage
      • Russe
      • Espagnol
      • Turc
      • Chinois simplifié
      • Chinois traditionnel
      • Arabe
      • Japonais
      • Portugais
      Garantie
      Garantie de 3 ans
      Approbations de conformité
      • CE
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • LUSD
      • GOST
      • FCC, Classe A

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Câble d'alimentation
    • Piles pour télécommande
    • Guide de démarrage rapide
    • Télécommande
    • Mode d'emploi sur CD-ROM
    • Câble RS232
    • Câble HDMI
    • Accessoires en option: Récepteur HDBaseT OPS (CRD25)
    • Accessoires en option: Capteur de mouvement à lumière infrarouge (CRD41)
    Badge-D2C

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