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Votre Philips Lumea ne flashe pas

Si votre Lumea ne flashe pas, les raisons éventuelles sont les suivantes :

  • Votre peau est peut-être trop foncée
  • L’embout n’est pas correctement fixé
  • Le contact avec la peau est incorrect
  • Le capteur est sale

Lisez la suite pour en savoir plus.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BRI921/00.

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