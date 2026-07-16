L'utilisation d'une puissance d'aspiration trop élevée peut provoquer de l'inconfort ainsi que des douleurs au niveau du mamelon et lors de l'utilisation du tire-lait. Tirez votre lait confortablement et efficacement en réglant votre tire-lait à la puissance d'aspiration maximale confortable pour vous. Pour connaître votre puissance d'aspiration maximale confortable, réglez l'aspiration du bloc moteur jusqu'à atteindre le niveau le plus élevé que vous pouvez supporter sans douleur, puis réduisez-le d'un ou deux niveaux.
Votre puissance d'aspiration maximale confortable varie selon la séance de tirage et le moment de la journée (en particulier entre le jour et la nuit). N'hésitez donc pas à ajuster vos réglages si vous ressentez une douleur ou une gêne.
Si l'utilisation du tire-lait devient douloureuse, réduisez immédiatement la puissance d'aspiration.