Assistance Philips

Je ressens une douleur ou de l'inconfort lorsque je tire mon lait

Bien qu'une sensibilité puisse être normale au début, l'utilisation du tire-lait ne doit pas être douloureuse. La douleur ou l'inconfort à l'utilisation sont souvent dus à un coussinet/anneau inadapté, à une taille de téterelle ou d'insert incorrecte, à un mauvais positionnement du tire-lait, à des réglages d'aspiration ou à des pièces usées du tire-lait.

Lorsque vous tirez votre lait, vous devez éprouver une sensation de traction en rythme. Vous ne devriez pas éprouver de sensation vive, de brûlure, de pincement ou de douleur.

La douleur et le stress peuvent interférer avec votre réflexe d'éjection, ce qui peut ralentir l'écoulement du lait. Une utilisation confortable du tire-lait favorise le débit de lait ainsi que votre expérience globale.

Si vous éprouvez une douleur aiguë ou constatez des saignements, une plaie ou des signes d'infection, cessez d'utiliser le tire-lait et consultez votre médecin.