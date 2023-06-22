Les Philips OneBlade et OneBlade Pro peuvent être utilisés sur la barbe et la moustache, pour un rasage de près rapide et facile.
Remarque : Le Philips OneBlade est conçu pour tailler et raser les poils du visage et du corps. Il n'est pas conçu pour tailler ou raser les cheveux. Consultez la sélection de tondeuses à cheveux et de tondeuses multistyles Philips pour trouver un produit adapté aux cheveux.
Vous trouverez ci-dessous des instructions détaillées pour vous raser avec votre Philips OneBlade ou OneBlade Pro. Veillez à retirer tous les sabots ou protections de l'appareil avant de commencer.
Allumez l'appareil.
Placez délicatement mais fermement la surface plane de la lame contre votre peau.
Pour des résultats optimaux, décrivez des mouvements longs et fluides avec l'appareil, dans le sens inverse de la pousse des poils. Notez que tous les poils ne poussent pas dans le même sens. Vous devrez donc peut-être effectuer des mouvements dans plusieurs directions pour tous les tailler.
Pour un style rasé de près, rasez votre visage et votre cou, y compris les poils à l'arrière de votre mâchoire (tournez la tête d'un côté et de l'autre tout devant un miroir pour vérifier que vous n'avez pas oublié de zone).
Nettoyez votre OneBlade sous le robinet d'eau chaude après chaque utilisation et laissez-le sécher à l'air libre.