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Comment raser ma barbe avec le Philips OneBlade ?

Les Philips OneBlade et OneBlade Pro peuvent être utilisés sur la barbe et la moustache, pour un rasage de près rapide et facile.



Remarque : Le Philips OneBlade est conçu pour tailler et raser les poils du visage et du corps. Il n'est pas conçu pour tailler ou raser les cheveux. Consultez la sélection de tondeuses à cheveux et de tondeuses multistyles Philips pour trouver un produit adapté aux cheveux.