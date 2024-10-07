Assistance Philips

Ma tétine Natural ou Natural Response Philips Avent s'écrase.

Si vous vous apercevez qu'une tétine s'est repliée ou est tombée dans le biberon, cela signifie que la valve anti-coliques peut être bloquée ou collée. Vous trouverez ci-dessous plus d'informations et les étapes à suivre pour résoudre ce problème.

Mais tout d'abord, il est important de savoir quel type de tétine vous avez : Natural ou Natural Response.

