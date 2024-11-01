Une batterie de brosse à dents qui n'est pas complètement chargée peut nécessiter plus de puissance pour faire vibrer la brosse à dents. Nous vous recommandons de la charger pendant au moins 24 heures. Pour éviter que cela ne se reproduise, vous pouvez toujours laisser votre brosse à dents sur le chargeur.



Si vous n'avez pas utilisé votre brosse à dents depuis un mois ou plus, il se peut que la batterie soit vide. Placez le manche sur le chargeur. La batterie est en cours de charge, mais l'indicateur de charge peut mettre quelques minutes à s'allumer. Nous vous recommandons de charger votre brosse à dents pendant au moins 24 heures.

