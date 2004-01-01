Ma brosse à dents Philips Sonicare ne se charge pas.
Publié le 27 août 2024
Si les instructions ci-dessous ne vous ont pas permis de résoudre le problème, veuillez nous contacter ou cliquer ici pour soumettre une demande de garantie en ligne. Nous pouvons vous aider à obtenir un appareil de remplacement. L'ensemble des brosses à dents et jets dentaires Philips Sonicare bénéficient d'une garantie de 2 ans.
Si votre brosse à dents ne se charge pas, les conseils de dépannage ci-dessous peuvent vous aider à trouver une solution.
Nous vous recommandons de suivre les étapes dans l'ordre indiqué ci-dessous. Entre les étapes, vérifiez si le problème est résolu avant de passer à la suivante.
Les chargeurs des brosses à dents Philips Sonicare sont différents et ne sont pas compatibles avec les autres modèles Philips Sonicare. Nous vous recommandons de charger la brosse à dents avec le chargeur d'origine fourni avec votre brosse à dents.
Remarque : si vous vous trouvez en Chine et que vous avez acheté votre brosse à dents avant le 1er septembre 2024, appelez le 4008 800 008 pour obtenir de l'aide.
Votre brosse à dents ne se charge pas lorsqu'elle est branchée ? Il se peut que votre prise secteur ne fonctionne pas. Essayez d'utiliser une autre prise secteur pour charger l'appareil.
Vérifiez que le câble ou l'adaptateur de charge n'est pas endommagé. Si vous remarquez que votre adaptateur ou que votre câble est endommagé, cessez immédiatement de l'utiliser. Achetez un produit de remplacement sur notre Boutique en ligne.
Remarque : si vous vous trouvez en Chine et que vous avez acheté votre brosse à dents avant le 1er septembre 2024, appelez le 4008 800 008 pour obtenir de l'aide.
Si vous utilisez un socle, un plateau ou un verre de charge, veillez à placer votre brosse à dents au centre du chargeur. La brosse à dents émet deux brefs signaux sonores ou le voyant de charge s'allume pour confirmer que la brosse à dents est correctement placée sur le chargeur.
Assurez-vous que le chargeur n'est pas placé sur une surface métallique ou à proximité d'autres chargeurs, car cela pourrait provoquer des interférences pendant la charge.
Si aucun de ces conseils ne vous aide, votre brosse à dents est peut-être endommagée. Nous vous recommandons de solliciter une réparation ou un échange pour votre brosse à dents.