Si votre Airfryer Philips émet un bruit, découvrez ci-dessous comment résoudre le problème par vous-même.
Si le bruit que vous entendez vous fait penser au bruit d'un ventilateur tournant très rapidement, il s'agit d'un phénomène normal.
Votre Airfryer Philips est équipée d'un ventilateur qui permet de refroidir ses pièces internes lorsque l'appareil est allumé. Ce bruit peut atteindre jusqu'à 65 dB (décibels) ou être équivalent au bruit d'un aspirateur classique.
Dans ce cas, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème avec votre Airfryer.
Si le bruit est plus fort que le son habituel du ventilateur ou s'il est différent (claquement ou battement, par exemple), alors un composant s'est détaché à l'intérieur de votre Airfryer Philips.
Si tel est le cas, veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.