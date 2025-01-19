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Mon aspirateur Philips aspire mal.

Publié le 19 janvier 2025

Si la puissance d'aspiration de l'aspirateur Philips n'est pas aussi forte que prévue, il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Découvrez comment résoudre simplement ce problème par vous-même en lisant l'article ci-dessous.

Lorsque le sac ou le bac à poussière de l'aspirateur Philips est plein, la puissance d'aspiration diminue.

  • Si vous possédez un aspirateur avec sac, vérifiez si le sac est plein et le cas échéant, remplacez-le par un neuf. Ne réutilisez jamais un sac, car ses pores peuvent se boucher, ce qui réduit la puissance d'aspiration. Les sacs S-bag® FC8021 et FC8022 sont compatibles avec tous les aspirateurs Philips.
  • Si vous possédez un aspirateur sans sac, vérifiez si le bac à poussière est plein et le cas échéant, videz-le.  

Si l'aspirateur Philips n'aspire pas la saleté comme prévu, il est possible que le flexible, le tube ou la brosse soient bouchés. Des cheveux ou des poils ont pu également s'enrouler autour de la brosse, ce qui peut diminuer la puissance d'aspiration en empêchant l'air de circuler facilement dans l'appareil.

 

Vérifiez si l'une de ces pièces est bouchée et retirez les débris. Les instructions de nettoyage de chaque modèle pouvant varier, consultez le manuel d'utilisation pour obtenir plus de détails.

Un filtre sale empêche l'air de circuler dans l'appareil et peut diminuer sa puissance d'aspiration.

L'appareil est équipé de deux filtres : un filtre de protection du moteur et un filtre d'évacuation :

  • Le filtre de protection du moteur est lavable et doit être nettoyé toutes les quatre à six semaines ou au moins chaque fois que vous remplacez le sac. Il est recommandé de remplacer ce filtre tous les ans.  
  • Le filtre d'évacuation n'est pas lavable et il suffit de le remplacer une fois par an.

Nettoyage du filtre de protection du moteur

Le filtre de protection du moteur est situé derrière le sac. Retirez le porte-sac avec le sac pour accéder au filtre de protection du moteur. Pour nettoyer ce filtre, procédez comme suit :   

 

  1. Retirez le boîtier du filtre et le filtre en mousse de l'appareil (illustration A1).
  2. Séparez le filtre en mousse lavable de son boîtier (illustration A2).
  3. Tapotez le filtre en mousse au-dessus d'une poubelle pour le nettoyer et lavez-le délicatement pour éliminer la saleté incrustée. Concentrez-vous sur les zones présentant une accumulation visible, mais évitez de frotter fortement afin de ne pas endommager les fibres du filtre. Rincez le filtre sous le robinet jusqu'à ce que l'eau soit claire (illustration A3). 
  4. Attendez 24 heures que le filtre en mousse soit complètement sec (illustration A4).
  5. Remontez les pièces (illustrations A5 et A6). ​​​​​​

 

Remplacement du filtre d'évacuation

Le filtre d'évacuation est situé à l'arrière (ou dans certains cas en dessous) de votre aspirateur, derrière une grille amovible. Ce filtre ne doit pas être lavé ni nettoyé. Pour des performances optimales, nous vous recommandons vivement de remplacer le filtre d'évacuation tous les ans (illustration B).

Nettoyage des filtres d'évacuation et de moteur de l'aspirateur

Si vous possédez un aspirateur sans sac Philips, il équipé d'un bac à poussière. Assurez-vous que le couvercle de l'appareil est correctement placé, comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

Bac à poussière fermé

Certains aspirateurs Philips permettent de régler la puissance d'aspiration.

 

Ce réglage se présente sous la forme d'icônes similaires à celles présentées dans l'image ci-dessous. Il se trouve généralement sur la télécommande, la poignée ou l'aspirateur lui-même. Si l'appareil propose ce réglage, vérifiez qu'il est défini sur la puissance d'aspiration souhaitée. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez augmenter le niveau.

 

Si les solutions ci-dessus ne résolvent pas le problème, confiez l'appareil à un Centre Service Agréé Philips ou contactez-nous pour obtenir de l'aide via la page http://www.philips.com/support. 

Réglages de la puissance d'aspiration
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