Un filtre sale empêche l'air de circuler dans l'appareil et peut diminuer sa puissance d'aspiration.

L'appareil est équipé de deux filtres : un filtre de protection du moteur et un filtre d'évacuation :

Le filtre de protection du moteur est lavable et doit être nettoyé toutes les quatre à six semaines ou au moins chaque fois que vous remplacez le sac. Il est recommandé de remplacer ce filtre tous les ans.

Le filtre d'évacuation n'est pas lavable et il suffit de le remplacer une fois par an.

Nettoyage du filtre de protection du moteur

Le filtre de protection du moteur est situé derrière le sac. Retirez le porte-sac avec le sac pour accéder au filtre de protection du moteur. Pour nettoyer ce filtre, procédez comme suit :

Retirez le boîtier du filtre et le filtre en mousse de l'appareil (illustration A1). Séparez le filtre en mousse lavable de son boîtier (illustration A2). Tapotez le filtre en mousse au-dessus d'une poubelle pour le nettoyer et lavez-le délicatement pour éliminer la saleté incrustée. Concentrez-vous sur les zones présentant une accumulation visible, mais évitez de frotter fortement afin de ne pas endommager les fibres du filtre. Rincez le filtre sous le robinet jusqu'à ce que l'eau soit claire (illustration A3). Attendez 24 heures que le filtre en mousse soit complètement sec (illustration A4). Remontez les pièces (illustrations A5 et A6). ​​​​​​

Remplacement du filtre d'évacuation

Le filtre d'évacuation est situé à l'arrière (ou dans certains cas en dessous) de votre aspirateur, derrière une grille amovible. Ce filtre ne doit pas être lavé ni nettoyé. Pour des performances optimales, nous vous recommandons vivement de remplacer le filtre d'évacuation tous les ans (illustration B).