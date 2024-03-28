Mon aspirateur sans fil Philips glisse mal sur les tapis et moquettes.
Publié le 28 mars 2024
Si votre aspirateur sans fil Philips ne glisse pas aisément sur les tapis et moquettes, lisez les indications suivantes pour savoir comment résoudre le problème.
Nous vous recommandons de sélectionner le réglage minimum pour passer votre aspirateur sans fil sur les tapis et moquettes, surtout s'ils sont épais. Les réglages plus élevés sont très puissants : leur aspiration peut être trop forte pour les tapis et moquettes, ce qui empêcherait votre appareil de glisser.
Selon son angle, il peut être plus ou moins difficile de passer l'aspirateur sans fil Philips sur les tapis et moquettes. Cela peut être dû à la l'orientation des brins. Si vous rencontrez des difficultés pour aspirer vos tapis et moquettes dans un sens, essayez dans un autre sens jusqu'à trouver l'angle qui offre la meilleure glisse. Vous pouvez également réduire l'angle du tube pour permettre à la brosse de glisser plus facilement sur la moquette ou le tapis. Il est recommandé d'aspirer la moquette et les tapis dans le sens des brins. Vous pouvez également essayer de réduire la puissance et de tenir l'aspirateur moins haut.
En plus des deux grandes roues à l'arrière de la brosse, vous trouverez également deux roulettes dans le coin inférieur avant de la brosse. L'élimination régulière des saletés autour des roues de la brosse permet d'optimiser les performances.
Les informations ci-dessous s'appliquent uniquement aux séries 8000 et 7000 sans fil. Activez la fonction de reconnaissance du type de sol dans le menu numérique pour une détection optimale de votre type de sol.
Remarque : confirmez votre choix en appuyant sur le bouton du menu
Pour des instructions détaillées, vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.
Ces étapes n'ont pas permis de résoudre le problème ? Contactez-nous pour demander de l'aide via la page http://www.philips.com/support.