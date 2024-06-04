Le réglage maximal de votre aspirateur Philips série 8000 sans fil est Turbo ; sa puissance d'aspiration est très élevée. L'appareil décharge donc la batterie très rapidement avec le réglage « Turbo ». Ce réglage est destiné au nettoyage de zones très sales. Pour une accumulation normale de poussière, vous pouvez utiliser votre aspirateur Philips série 8000 sans fil en mode Éco ou Normal. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des configurations les plus courantes avec leur autonomie en fonction du réglage de puissance utilisé.

Utilisation de la configuration balai complète (aspirette, tube et brosse) avec reconnaissance du type de sol ACTIVÉE.

Voici les autonomies des trois réglages de puissance (voir illustration 1) :

Éco (autonomie de 29-50 minutes).

Normal (autonomie de 19-28 minutes).

Turbo (autonomie de 13-20 minutes).

Utilisation de la configuration balai complète (aspirette, tube et brosse) avec reconnaissance du type de sol DÉSACTIVÉE.

Voici les autonomies des trois réglages de puissance (voir illustration 2) :

Éco (autonomie de 29-43 minutes).

Normal (autonomie de 19-26 minutes).

Turbo (autonomie de 13-17 minutes).

Utilisation de l'aspirette seule ou de l'aspirette, du tube et de la brosse Aspiration et nettoyage ou de l'aspirette avec un accessoire (suceur plat, brosse douce, outil combiné, brosse spéciale tissus d'ameublement).

Voici les autonomies des trois réglages de puissance (voir illustration 3) :

Éco (autonomie de 72-80 minutes).

Normal (autonomie de 32-35 minutes).

Turbo (autonomie de 26-30 minutes).

Utilisation de l'aspirette et de la brosse MiniTurbo.

Voici les autonomies des trois réglages de puissance (voir illustration 4) :

Éco (autonomie de 53-58 minutes).

Normal (autonomie de 27-30 minutes).

Turbo (autonomie de 17-19 minutes).

Remarques :