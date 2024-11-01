Selon le modèle de votre brosse à dents, vous pouvez ajuster le niveau d'intensité.
- Séries 3000 - 4000, ProtectiveClean 4100 - 4300, série 5500 : choisissez l'intensité faible ou élevée. Appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt pour allumer la brosse à dents, puis appuyez une deuxième fois dans les 2 secondes suivantes pour modifier le niveau d'intensité. Veuillez noter que lorsque vous utilisez votre brosse à dents pour la première fois, l'intensité réglée par défaut est faible.
- ProtectiveClean 6100, ExpertClean 7300 - 7500, séries 6100 - 6700 : lorsqu'elle est fixée au manche, la tête de brosse intelligente sélectionne automatiquement l'intensité recommandée. Si vous souhaitez adopter un autre niveau d'intensité, vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton mode/intensité lors du brossage. L'intensité ne peut pas être modifiée si le manche est mis hors tension ou en pause.