Si une fumée blanche s'échappe de votre Philips Airfryer, découvrez ci-dessous comment résoudre ce problème par vous-même.
Si vous utilisez des aliments très riches en matière grasse, arrêtez la cuisson et utilisez une bonne poignée d'essuie-tout pour absorber l'huile qui se trouve au fond de la cuve de votre Philips Airfryer, ou videz l'excédent d'huile. Vous pouvez ensuite poursuivre la cuisson.
Si vous faites cuire très régulièrement des aliments riches en matière grasse, vous pouvez utiliser l'un des accessoires ci-dessous en fonction de votre modèle :
Un couvercle snack
Un couvercle anti-éclaboussure
Un panier multicuisson
Remarque : la fumée blanche ne risque pas d'endommager votre Philips Airfryer, ni d'altérer la cuisson.
Si votre Airfryer est livré avec un accessoire réducteur de graisse, nous vous recommandons de toujours utiliser celui-ci lorsque vous cuisinez des aliments riches en matière grasse. Le réducteur de graisse empêche la formation de fumée blanche.
Si vous avez oublié de placer le réducteur de graisse dans votre Philips Airfryer avant de démarrer la cuisson, mettez-le dans la cuve, puis poursuivez la cuisson.
S'il reste des résidus de graisse après l'utilisation précédente, il est possible qu'une fumée blanche se dégage de votre Airfryer. Dans ce cas, arrêtez la cuisson et retirez délicatement les résidus de la cuve de votre Airfryer. Pour éviter que cela ne se reproduise, nettoyez soigneusement la cuve, le panier et l'élément chauffant de votre Philips Airfryer après chaque utilisation.
De petits morceaux de chapelure peuvent provoquer un dégagement de fumée blanche de votre Airfryer. Dans ce cas, appuyez bien sur la chapelure afin qu'elle adhère aux aliments.
L'élément chauffant est situé dans la partie supérieure à l'intérieur de votre Airfryer. En raison du flux d'air puissant, les ingrédients légers (par exemple, une tranche de pain ou des chips de fruits ou de légumes) peuvent se coincer dans l'élément chauffant. Veuillez retirer les aliments de l'élément chauffant une fois l'appareil refroidi.
Remarque : pour éviter tout dégagement de fumée lors de la cuisson d'ingrédients légers, vous pouvez utiliser l'un des accessoires ci-dessous en fonction de votre modèle d'Airfryer :
Un couvercle snack
Un couvercle anti-éclaboussure
Un panier multicuisson
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