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Ma tondeuse bikini Philips tire sur les poils

Si votre tondeuse bikini Philips tire sur vos poils pendant l'utilisation, essayez les conseils ci-dessous pour résoudre ce problème.

 

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HP6362/00, HP6364/00.

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