Assistance Philips

Mon robot cuiseur-mixeur pour bébé Philips Avent ne produit pas de vapeur (correctement)

Plusieurs raisons peuvent expliquer une dysfonction ou un non-fonctionnement de la fonction vapeur. Nous sommes là pour vous aider. Pour résoudre le problème par vous-même, suivez simplement la procédure ci-dessous.



Si la fonction vapeur ne fonctionne toujours pas, l'interrupteur de sécurité est peut-être défectueux. Contactez le Service Consommateurs de votre pays.