Mon rasoir Philips ne fonctionne pas

Si vous ne nettoyez pas régulièrement votre rasoir Philips, des poils et des débris peuvent s'accumuler autour des têtes de rasage. Cette accumulation peut réduire les performances et empêcher les têtes de rasoir de tourner.

Veuillez vous référer à la vidéo ci-dessous pour une présentation du nettoyage de votre rasoir (bien que les modèles de rasoirs diffèrent, les mêmes principes s'appliquent à tous les rasoirs Philips. Voir le manuel pour plus de détails. Si vous ne disposez plus de la version imprimée du mode d'emploi, vous pouvez le trouver en ligne.)

Conseil : après avoir appuyé/cliqué pour démarrer la vidéo, appuyez/cliquez sur l'icône en forme de roue dentée en bas de la vidéo pour activer les sous-titres pour votre langue (si nécessaire).