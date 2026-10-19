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Ma machine espresso Philips fuit

Si vous remarquez une fuite sur votre machine espresso Philips, essayez de la résoudre à l'aide des solutions suivantes :

1.    Remarquez-vous une fuite d'eau dans le bac d'égouttement ?
2.    Voyez-vous de l'eau claire en dessous ou à côté de la machine ?
3.    Voyez-vous des taches d'eau brunâtre sur votre plan de travail ou sous la machine ?
 

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : EP2220/10, EP3246/70, HD8834/01. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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