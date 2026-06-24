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Un code d'erreur s'affiche sur ma machine espresso Philips

Si un code d'erreur 01, 03, 04, 05, 11, 14 ou 19 s'affiche sur votre machine espresso Philips, consultez les causes et les solutions possibles ci-dessous.



Si un code d'erreur non mentionné ci-dessus (02, 10, 15, 22, par exemple) s'affiche, votre machine doit être réparée. Contactez-nous.