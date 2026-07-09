Si vous n'êtes pas satisfait(e) des résultats de votre lisseur Philips, consultez nos conseils de dépannage ci-dessous pour résoudre ce problème par vous-même.
Il est possible que vous ayez pris une mèche de cheveux trop épaisse. Cela peut nuire à la qualité du lissage et vous devrez peut-être répéter l'opération plusieurs fois. Essayez de prendre une petite mèche de cheveux, de 5 à 6 cm de large maximum, pour lisser vos cheveux en une seule tentative. Avec le lisseur Philips SenseIQ, essayez également le mode « Rapide » ou choisissez un autre réglage manuel pour un lissage plus rapide.
Séchez toujours vos cheveux avant de les lisser. Le lissage sur cheveux mouillés ou humides peut les abîmer et vous n'obtiendrez pas les résultats optimaux souhaités.
Pour de meilleurs résultats avec votre lisseur, nous vous conseillons d'exercer une pression suffisante. Assurez-vous de presser fermement vos cheveux entre les plaques de votre lisseur.
Le lissage demande un peu de patience. Déplacez doucement et lentement le lisseur vers le bas. Si vous n'êtes toujours pas satisfait(e) des résultats de votre lisseur Philips, contactez-nous pour obtenir une aide supplémentaire.