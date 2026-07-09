Votre brosse coiffante doit être très chaude pour redonner forme à vos cheveux. En conséquence, l'humidité résiduelle de vos cheveux peut s'évaporer et former de la vapeur. Toutefois, cette humidité est remplacée par l'humidité de l'air ambiant.

Utilisez toujours la température recommandée pour votre brosse coiffante.