Si de la vapeur s'échappe de vos cheveux lorsque vous utilisez votre brosse coiffante Philips ou si de l'eau s'accumule sur votre brosse coiffante, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez malgré tout utiliser l'appareil sans aucun danger. Pour en savoir plus, consultez les explications ci-dessous.
Si vous essayez de lisser ou de boucler des cheveux mouillés, vous constaterez une grande quantité de vapeur se dégageant de vos cheveux. Nous vous conseillons d'utiliser vos lisseurs et boucleurs Philips sur cheveux secs pour des résultats optimaux. C'est également la solution idéale pour vos cheveux.
Votre brosse coiffante doit être très chaude pour redonner forme à vos cheveux. En conséquence, l'humidité résiduelle de vos cheveux peut s'évaporer et former de la vapeur. Toutefois, cette humidité est remplacée par l'humidité de l'air ambiant.
Utilisez toujours la température recommandée pour votre brosse coiffante.
L'humidité des cheveux peut s'évaporer, mais aussi s'accumuler sur votre appareil sous forme d'eau pendant l'utilisation. Cette eau disparaît d'elle-même au bout d'un certain temps.
Si la quantité de vapeur que dégagent vos cheveux continue de vous gêner lorsque vous utilisez une brosse coiffante Philips, contactez-nous pour obtenir une aide supplémentaire.