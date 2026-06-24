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Ma centrifugeuse Philips ne fonctionne pas.

Publié le 24 June 2026

Si votre centrifugeuse Philips ne fonctionne pas, il peut y avoir plusieurs raisons. Découvrez comment nous pouvons vous aider.

Si votre centrifugeuse Philips n'est pas branchée correctement, elle ne fonctionnera pas. Assurez-vous que l'appareil est correctement branché.

Si le couvercle est mal assemblé, la centrifugeuse ne fonctionnera pas car la fonction de sécurité ne sera pas correctement activée. Veillez à ce que le couvercle soit bien assemblé.

Si le bras de verrouillage n'est pas positionné ou fermé correctement, votre centrifugeuse ne fonctionnera pas car la fonction de sécurité ne sera pas correctement activée. Assurez-vous que le bras de verrouillage est correctement fermé.

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