La plupart des en-cas doivent être cuits aussi longtemps que pour une cuisson au four. Le temps de préparation pour friteuse conventionnelle est plus court et ne donnera pas les résultats escomptés. Reportez-vous au tableau des aliments dans le manuel d'utilisation de votre Airfryer ou dans l'application HomeID pour connaître les temps de cuisson recommandés par ingrédient. Ajoutez quelques minutes de cuisson si les aliments ne sont pas assez croustillants (mais veillez à ce qu'ils ne brûlent pas). Remarque :

· Secouez le panier de votre Airfryer Philips à mi-cuisson si les ingrédients se touchent.

· Pour un résultat plus uniforme, secouez le panier 2 à 3 fois lorsque vous préparez une grande quantité d'aliments.

· Veillez à bien mélanger les aliments lorsque vous secouez le panier (les couches inférieures doivent passer au-dessus et inversement) pour obtenir un résultat uniforme.