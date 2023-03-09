Assistance Philips

Mon Philips OneBlade ne fonctionne pas.

Si votre OneBlade ne fonctionne pas, les conseils de dépannage ci-dessous peuvent vous aider à trouver une solution.



Nous vous recommandons de suivre les étapes dans l'ordre indiqué ci-dessous. Entre les étapes, vérifiez si le problème est résolu avant de passer à la suivante.