Mon aspirateur sans fil Philips émet un bruit inhabituel.
Publié le 12 septembre 2023
Si votre aspirateur sans fil Philips produit un bruit inhabituel, lisez notre article ci-dessous pour connaître les causes possibles et les solutions.
Vérifiez qu'aucun objet n'est bloqué dans la brosse, le tube ou le flexible de votre aspirateur sans fil Philips. Il peut arriver que le flux d'air de votre aspirateur soit partiellement empêché par un objet bloqué dans l'une de ces pièces de votre appareil. Si c'est le cas, retirez l'objet avant de continuer à passer l'aspirateur.
Lorsque vous utilisez un accessoire que vous n'utilisez pas d'habitude, vous remarquerez peut-être que votre aspirateur sans fil Philips produit un bruit différent. Vérifiez que l'aspirateur produit à nouveau son bruit habituel lorsque vous arrêtez d'utiliser cet accessoire. Si c'est le cas, ne vous souciez pas de ce bruit : il est normal.
Si le filtre de moteur ou de sortie de votre aspirateur sans fil Philips est obstrué, l'appareil peut émettre un bruit inhabituel. Pour résoudre ce problème, nettoyez le filtre de votre aspirateur.
Votre aspirateur peut également produire un bruit inhabituel si les filtres ne sont pas à leur place. Dans ce cas, placez les filtres à leur place habituelle dans votre aspirateur.
Reportez-vous au manuel d'utilisation disponible en ligne, dans la section d'assistance de la page produit de votre aspirateur pour obtenir des instructions spécifiques sur la façon de placer et de nettoyer le filtre.
Si le bac à poussière de votre aspirateur sans fil Philips est plein, l'appareil peut produire un son inhabituel. Videz et nettoyez le bac à poussière pour résoudre ce problème. Pour obtenir des instructions spécifiques sur le nettoyage du bac à poussière, reportez-vous au manuel d'utilisation disponible en ligne, dans la section d'assistance de la page produit de votre aspirateur.
Les informations ci-dessous s'appliquent uniquement aux modèles des séries 7000 et 8000 sans fil (Aqua).
Votre aspirateur sans fil série 8000 ou 7000 est équipé d'une fonction de reconnaissance du type de sol. Votre appareil détecte automatiquement le type de sol et optimise le nettoyage pour des performances optimales. Cette fonction peut entraîner une modification du son de l'aspirateur en cours d'utilisation. Aucune action n'est nécessaire, mais si vous préférez bénéficier d'une puissance constante que vous aurez sélectionnée, désactivez cette fonction intelligente dans le menu de votre appareil.
Reportez-vous à la vidéo ci-dessous (0:34-1:02) pour savoir de quelle manière activer ou désactiver cette fonction.
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Si les situations ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas, il se peut que le moteur de votre aspirateur Philips soit endommagé. Dans ce cas, contactez-nous pour obtenir de l'aide via la page www.philips.com/support .