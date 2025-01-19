Je ressens des décharges électriques lorsque j'utilise mon aspirateur Philips.
Publié le 19 janvier 2025
Si vous ressentez des décharges d'électricité statique pendant l'utilisation de votre aspirateur Philips, il n'y a aucun lieu de s'inquiéter. Recherchez plus bas ce qui pourrait être la cause du problème et comment l'éviter.
Lorsque vous l'utilisez, votre aspirateur Philips produit de l'électricité statique, notamment dans des pièces où l'air est sec. Il est donc possible que vous ressentiez de légères décharges électriques si vous touchez le tube ou d'autres pièces en acier de l'aspirateur. Ces chocs sont sans danger pour votre santé et l'appareil.
Pour réduire les désagréments dus à l'électricité statique, nous vous conseillons de décharger votre aspirateur Philips en plaçant fréquemment le tube contre des objets métalliques de la pièce (par exemple, des pieds de table ou de chaise, un radiateur, etc.).
La poussière et la saleté aspirées présentent de l'électricité statique. Dans ce cas, videz le bac à poussière ou le sac et nettoyez le filtre conformément aux instructions du manuel d'utilisation.
Remarque : Nous vous conseillons d'augmenter le taux d'humidité de l'air dans votre pièce. Si la solution ci-dessus ne vous a pas permis de résoudre votre problème, contactez-nous pour obtenir de l'aide.