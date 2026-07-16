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La puissance d'aspiration de mon tire-lait électrique Philips Avent est faible ou nulle

Publié le 16 juillet 2026
Si l'aspiration de votre tire-lait Philips Avent est faible, inexistante ou insuffisante, ou si votre tire-lait n'extrait pas efficacement le lait, suivez les étapes ci-dessous.

Utilisez toujours l'adaptateur secteur ou le câble de charge d'origine fourni avec votre tire-lait. Si vous avez acheté un modèle plus récent qui ne comporte pas d'adaptateur secteur, consultez le mode d'emploi de votre tire-lait et assurez-vous que les accessoires de charge correspondent aux spécifications recommandées.

Un adaptateur secteur usé ou trop ancien peut nuire aux performances de certains tire-lait électriques Philips Avent.

Si vous utilisez une ancienne version de l'adaptateur, contactez le Service Consommateurs Philips pour voir s'il est possible de le faire remplacer gratuitement.

La valve est essentielle pour maintenir une bonne aspiration. Elle permet de créer le vide nécessaire pour extraire le lait efficacement.

Vérifiez que :

  • La valve est complètement fermée lorsqu'elle n'est pas utilisée
  • La valve n'est ni endommagée, ni étirée, ni déformée
  • Lors de l'utilisation du tire-lait, l'extrémité pointue de la valve ne s'ouvre pas de manière excessive.

Si la valve semble endommagée ou ne se ferme pas complètement, remplacez-la.

Vérifiez ce qui suit :

  • Valves
  • Membranes
  • Coussinets
  • Téterelles
  • Inserts (si vous en utilisez avec votre tire-lait)

Recherchez les défauts suivants éventuels :

  • Fissures
  • Déchirements
  • Trous
  • Déformations
  • Pièces usées

Si une pièce semble endommagée ou usée, remplacez-la.

Même une petite fuite d'air peut réduire l'aspiration.

Assurez-vous que :

  • Toutes les pièces sont solidement fixées
  • Le tire-lait est correctement monté, conformément au mode d'emploi
  • Seules des pièces Philips Avent sont utilisées
  • Des pièces provenant d'autres modèles de tire-lait ne sont pas montées dessus

Si possible, montez le tire-lait lorsque les pièces désinfectées sont encore légèrement humides. Cela peut contribuer à en améliorer l'étanchéité.

Les résidus de lait ou les pièces endommagées peuvent nuire au bon fonctionnement de votre tire-lait.

Avant la première utilisation et après chaque utilisation du tire-lait :

  • Démontez toutes les pièces qui entrent en contact avec le sein et le lait maternel
  • Nettoyez-les et désinfectez-les selon les instructions du mode d'emploi
  • Manipulez la valve avec précaution

Pour nettoyer la valve :

  • Lavez-la délicatement à l'eau tiède avec une petite quantité de liquide vaisselle.
  • Frottez-la délicatement entre vos doigts
  • N'insérez pas d'objets dans la valve

La puissance d'aspiration est peut-être trop faible.

Augmentez progressivement l'aspiration, tout en veillant à votre confort.

Choisissez le réglage le plus élevé qui ne provoque pas de douleur ou d'inconfort.

Pour les tire-laits mains libres portables Philips Avent Natural Care et les tire-laits électriques mains libres Philips Avent uniquement

Si votre téterelle ou votre insert n'est pas à la bonne taille, cela peut réduire l'efficacité de l'extraction du lait.

Voici quelques signes indiquant qu'il faut peut-être changer de taille :

  • Peu ou pas d'extraction de lait
  • Inconfort lors de l'utilisation du tire-lait
  • Frottement excessif sur les mamelons

Pour le tire-lait électrique mains libres portable Philips Avent Natural Care, consultez notre article de la FAQ « Comment choisir la bonne taille de téterelle/d'insert ? »

 

Pour le tire-lait électrique mains libres Philips Avent, consultez notre article de la FAQ « Comment choisir la bonne taille de téterelle/d'insert ? »

Avant de tirer votre lait :

  • Appliquez une serviette chaude sur votre poitrine
  • Massez délicatement votre poitrine
  • Commencez par le mode de stimulation avant de passer au mode d'expression.

Cela peut aider à déclencher le réflexe d'éjection du lait et à favoriser son écoulement.

Si le problème persiste après avoir essayé toutes les étapes mentionnées ci-dessus :

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