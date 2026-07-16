La puissance d'aspiration de mon tire-lait électrique Philips Avent est faible ou nulle
Publié le 16 juillet 2026
Si l'aspiration de votre tire-lait Philips Avent est faible, inexistante ou insuffisante, ou si votre tire-lait n'extrait pas efficacement le lait, suivez les étapes ci-dessous.
Utilisez toujours l'adaptateur secteur ou le câble de charge d'origine fourni avec votre tire-lait. Si vous avez acheté un modèle plus récent qui ne comporte pas d'adaptateur secteur, consultez le mode d'emploi de votre tire-lait et assurez-vous que les accessoires de charge correspondent aux spécifications recommandées.
Un adaptateur secteur usé ou trop ancien peut nuire aux performances de certains tire-lait électriques Philips Avent.
Si vous utilisez une ancienne version de l'adaptateur, contactez le Service Consommateurs Philips pour voir s'il est possible de le faire remplacer gratuitement.
La valve est essentielle pour maintenir une bonne aspiration. Elle permet de créer le vide nécessaire pour extraire le lait efficacement.
Vérifiez que :
La valve est complètement fermée lorsqu'elle n'est pas utilisée
La valve n'est ni endommagée, ni étirée, ni déformée
Lors de l'utilisation du tire-lait, l'extrémité pointue de la valve ne s'ouvre pas de manière excessive.
Si la valve semble endommagée ou ne se ferme pas complètement, remplacez-la.
Vérifiez ce qui suit :
Valves
Membranes
Coussinets
Téterelles
Inserts (si vous en utilisez avec votre tire-lait)