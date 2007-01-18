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Arrêté

Streamium WAS7000 Satellite Streamium

WAS7000/12

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Diffusion sans fil entre le centre Streamium et les satellites

Diffusion sans fil entre le centre Streamium et les satellites

Grâce à la diffusion sans fil, vous n'avez plus besoin de télécharger et stocker de gros fichiers sur votre appareil audio. Vous pouvez écouter vos morceaux préférés directement sur tous les satellites... en même temps. Écoutez votre musique dans toutes les pièces grâce à la fonction « Ma musique me suit » sans devoir parcourir à nouveau toutes les pistes et relancer la lecture. La fonction « Ma musique partout » diffuse simultanément votre musique depuis le Centre Streamium sur tous les satellites. Et avec la fonction « Chacun sa musique », chaque membre de la famille peut écouter les morceaux sélectionnés dans sa collection musicale depuis n'importe quelle pièce de la maison équipée d'un Centre Streamium ou d'un satellite.

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

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