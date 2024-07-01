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Enceinte de fête Bluetooth®

TAX4509/73

Vibrez en rythme

Cette puissante enceinte de fête Bluetooth® donnera un coup de fouet à vos soirées ! Le son puissant, l'amplification des basses DBB et les 10 modes d'éclairage RVB créent l'atmosphère idéale. Vous pouvez y brancher une guitare et un micro, et la poignée de l'enceinte permet de la déplacer facilement.

Voir tous les avantages

Vibrez en rythme

  • 10 jeux de lumière de fête RVB

  • entrées pour microphone et guitare

  • Amplificateur de basses DBB

Amplification des basses DBB pour plus de puissance et préréglages de basses

Amplification des basses DBB pour plus de puissance et préréglages de basses

Cette grande et puissante enceinte Bluetooth® est parfaite pour faire la fête. Appuyez sur le bouton DBB pour choisir l'un des différents préréglages de basses et activer la fonction d'amplification dynamique des basses pour écouter vos musiques avec des basses dignes de ce nom.

10 modes d'éclairage RVB pour définir l'ambiance de votre fête

10 modes d'éclairage RVB pour définir l'ambiance de votre fête

Avec les deux anneaux lumineux à l'avant de l'enceinte, votre maison se transforme en boîte de nuit. Les 10 modes d'éclairage RVB créent une atmosphère idéale pour faire la fête : à vous de choisir l'ambiance de votre choix. Cette enceinte est parfaite pour tous types d'événements.

Entrées pour micro et guitare karaoké avec fonction d'enregistrement

Entrées pour micro et guitare karaoké avec fonction d'enregistrement

Prenez le devant de la scène avec les entrées pour micro et guitare. Chantez vos chansons préférées ou tentez d'interpréter votre meilleur solo ! La guitare et le micro ont leurs propres réglages du volume. Ajoutez un effet d'écho à votre voix ou enregistrez votre performance.

Spécificités Techniques

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