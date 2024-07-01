Vibrez en rythme

Cette puissante enceinte de fête Bluetooth® donnera un coup de fouet à vos soirées ! Le son puissant, l'amplification des basses DBB et les 10 modes d'éclairage RVB créent l'atmosphère idéale. Vous pouvez y brancher une guitare et un micro, et la poignée de l'enceinte permet de la déplacer facilement.