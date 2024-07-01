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TAX4209/73
Vibrez en rythme
Cette puissante enceinte de fête Bluetooth® donnera un coup de fouet à vos soirées ! Le son puissant, l'amplification des basses DBB et les 10 modes d'éclairage RVB créent l'atmosphère idéale. Vous pouvez y brancher une guitare et un micro, et la poignée de l'enceinte permet de la déplacer facilement.
10 jeux de lumière de fête RVB
entrées pour microphone et guitare
Amplificateur de basses DBB
Cette grande et puissante enceinte Bluetooth® est parfaite pour faire la fête. Appuyez sur le bouton DBB pour choisir l'un des différents préréglages de basses et activer la fonction d'amplification dynamique des basses pour écouter vos musiques avec des basses dignes de ce nom.
Avec les deux anneaux lumineux à l'avant de l'enceinte, votre maison se transforme en boîte de nuit. Les 10 modes d'éclairage RVB créent une atmosphère idéale pour faire la fête : à vous de choisir l'ambiance de votre choix. Cette enceinte est parfaite pour tous types d'événements.
Prenez le devant de la scène avec les entrées pour micro et guitare. Chantez vos chansons préférées ou tentez d'interpréter votre meilleur solo ! La guitare et le micro ont leurs propres réglages du volume. Ajoutez un effet d'écho à votre voix ou enregistrez votre performance.