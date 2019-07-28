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- 3 formats d'embouts
- Câble de recharge USB
TAUN102BK/00
La liberté de la technologie sans fil
Les écouteurs-boutons compacts Bluetooth UpBeat offrent un son puissant et plus de 7 heures de musique sans fil. Ils constituent une solution portative pratique.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
La technologie de chargement rapide vous donne une charge rapide quand la batterie est presque déchargée. Seulement 15 minutes de charge vous donnent 90 minutes de lecture.
Ce casque d’écoute comprend des écouteurs-boutons magnétiques et cannelés qui facilitent grandement leur rangement. Les aimants intégrés à l’arrière garantissent que les écouteurs restent toujours ensemble sans s’emmêler grâce à leur câble anti-enchevêtrement. Il vous suffit de les coller l’un à l’autre et de les déposer dans votre sac sans vous soucier du temps qu’il vous faudra pour les en sortir et démêler les nœuds.
Niveau sonore
Connectivité
Carton externe
Carton interne
Dimensions du produit emballé
Dimensions du produit
Accessoires
UPC
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