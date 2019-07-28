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    3000 series Casque d’écoute sans fil avec micro

    TAUN102BK/00

    La liberté de la technologie sans fil

    Les écouteurs-boutons compacts Bluetooth UpBeat offrent un son puissant et plus de 7 heures de musique sans fil. Ils constituent une solution portative pratique.

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    3000 series Casque d’écoute sans fil avec micro

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    La liberté de la technologie sans fil

    Son puissant.

    • Transducteurs 6mm / fermés à l'arrière
    • Intra-auriculaires
    • Autonomie de 7 heures

    Technologie de chargement rapide

    La technologie de chargement rapide vous donne une charge rapide quand la batterie est presque déchargée. Seulement 15 minutes de charge vous donnent 90 minutes de lecture.

    Boutons magnétiques striés facilitant le rangement

    Ce casque d’écoute comprend des écouteurs-boutons magnétiques et cannelés qui facilitent grandement leur rangement. Les aimants intégrés à l’arrière garantissent que les écouteurs restent toujours ensemble sans s’emmêler grâce à leur câble anti-enchevêtrement. Il vous suffit de les coller l’un à l’autre et de les déposer dans votre sac sans vous soucier du temps qu’il vous faudra pour les en sortir et démêler les nœuds.

    Spécificités Techniques

    • Niveau sonore

      Réponse en fréquence
      20 à 20 000  Hz
      Sensibilité
      100  dB
      Impédance
      16  ohm

    • Connectivité

      Microphone
      Microphone intégré
      Version Bluetooth®
      5.0
      Profils Bluetooth®
      • A2DP
      • HFP
      • HSP
      • AVRCP

    • Carton externe

      Longueur
      35.4  cm
      Nombre de produits emballés
      24
      Largeur
      21  cm
      Poids brut
      2.25  kg
      Hauteur
      23.3  cm
      GTIN
      1 48 95229 10014 2
      Poids net
      1.296  kg
      Poids à vide
      0.954  kg

    • Carton interne

      Longueur
      18.9  cm
      Nombre de produits emballés
      6
      Largeur
      16.6  cm
      Hauteur
      11  cm
      Poids net
      0.324  kg
      Poids brut
      0.48  kg
      Poids à vide
      0.156  kg
      GTIN
      2 48 95229 10014 9

    • Dimensions du produit emballé

      Hauteur
      17.3  cm
      Type d'emballage
      Carton
      Type d'installation en rayon
      Les deux
      Largeur
      9.5  cm
      Profondeur
      2.5  cm
      Nombre de produits inclus
      1
      EAN
      48 95229 10014 5
      Poids brut
      0.069  kg
      Poids net
      0.054  kg
      Poids à vide
      0.015  kg

    • Dimensions du produit

      Longueur du câble
      61.8  cm
      Hauteur
      2.25  cm
      Largeur
      1.4  cm
      Profondeur
      0  cm
      Poids
      0.035  kg

    • Accessoires

      Guide de démarrage rapide
      Guide de démarrage rapide
      Câble USB
      Inclus pour la recharge

    • UPC

      UPC
      8 40063 20056 2

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • 3 formats d'embouts
    • Câble de recharge USB
    Badge-D2C

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