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  • Une écoute agréable. Un style irrésistible. Une écoute agréable. Un style irrésistible. Une écoute agréable. Un style irrésistible.

    8000 series Écouteurs intra-auriculaires True Wireless

    TAT8505BK/00

    Une écoute agréable. Un style irrésistible.

    Plongez au cœur d'un son riche et détaillé ou percevez le monde qui vous entoure. Ces écouteurs True Wireless raffinés sont dotés de la technologie de réduction de bruit active et du mode « aware » pour contrôler ce que vous entendez. Leur design circulaire sophistiqué attire tous les regards.

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    8000 series Écouteurs intra-auriculaires True Wireless

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    Une écoute agréable. Un style irrésistible.

    • HP 13 mm/conception arrière fermée
    • Bluetooth®
    • Noire
    Réduction de bruit active hybride. Focalisez votre attention.

    Réduction de bruit active hybride. Focalisez votre attention.

    Lorsque vous voulez vous plonger dans votre musique, ces écouteurs True Wireless éliminent les distractions. Un microphone externe et un microphone interne fonctionnent de concert pour filtrer le bruit externe. Avec le mode « aware », reconnectez-vous avec le monde extérieur quand vous en avez besoin.

    Un son riche et enveloppant sublimé par des basses généreuses

    Un son riche et enveloppant sublimé par des basses généreuses

    Les haut-parleurs 13 mm parfaitement réglés produisent des basses puissantes et une clarté exceptionnelle pour chaque morceau. Si vous retirez un écouteur, la musique s'interrompt. Il vous suffit de le remettre pour qu'elle reprenne.

    Coffret de charge. Profitez de jusqu'à 24 heures d'autonomie.

    Coffret de charge. Profitez de jusqu'à 24 heures d'autonomie.

    L'étui de chargement peut être rechargé sans fil ou en USB-C. Un étui entièrement chargé vous offre 18 heures d'autonomie supplémentaires. Les écouteurs proposent 6 heures d'écoute en une seule charge (5 heures avec la fonction ANC). Si vous les chargez 15 minutes, ils vous procureront une heure d'écoute supplémentaire.

    Design géométrique raffiné. Maintien intra-auriculaire confortable.

    Design géométrique raffiné. Maintien intra-auriculaire confortable.

    L'embout circulaire de l'écouteur est agréable au toucher et a été pensé pour attirer subtilement la lumière, pour un look élégant et discret. L'embout acoustique ovale se loge confortablement et en toute sécurité dans votre oreille et maximise l'isolation phonique passive.

    Deux microphones pour des appels d'une qualité irréprochable. Mode mono.

    Deux microphones pour des appels d'une qualité irréprochable. Mode mono.

    Au sein de chaque écouteur, deux micros se concentrent sur le son de votre voix, de façon à réduire considérablement les bruits environnants. Si vous êtes dans un lieu plus calme et que vous n'avez pas besoin de filtrer le bruit pendant que vous parlez, le mode mono vous permet d'utiliser un seul écouteur pour discuter.

    Connectivité à toute épreuve. Commandes intégrées aux écouteurs.

    Connectivité à toute épreuve. Commandes intégrées aux écouteurs.

    Vos écouteurs sont prêts à être appairés dès que vous les sortez de leur boîtier de charge. Une fois appairés, ils gardent en mémoire le dernier appareil auquel ils ont été associés. Les commandes tactiles de chaque écouteur facilitent le contrôle de la musique, des appels et du volume.

    Application Philips Headphones. Contrôle sonore personnalisé.

    Augmentez les basses. Réduisez les aigus. L'application Philips Headphones vous met aux commandes de votre musique. Réglez vous-même les niveaux ou choisissez l'un des styles de son prédéfinis. Vous pouvez également basculer entre les différents modes ANC prédéfinis d'un simple geste.

    Intégration avec l'Assistant Google

    Il vous suffit d'appuyer sur les commandes tactiles situées sur l'écouteur gauche pour activer l'Assistant Google ou tout autre assistant vocal. Grâce à l'intégration complète de l'Assistant Google, vous pouvez en faire plus en mode mains libres. Écoutez vos notifications, demandez à lancer une musique et bien plus encore.

    Mode « aware ». Reconnectez-vous avec le monde extérieur quand vous en avez besoin.

    -

    IPX4 : résiste à la transpiration et aux éclaboussures

    Le petit boîtier de charge est très pratique. Ce casque True Wireless résiste en outre aux éclaboussures provenant de n'importe quelle direction. Il ne craint pas la transpiration, et vous n'aurez pas à vous inquiéter si vous êtes surpris par une averse.

    Capteur infrarouge. La musique s'interrompt lorsque vous retirez un écouteur.

    -

    Haut-parleur de 13 mm en néodyme parfaitement réglé

    -

    Spécificités Techniques

    • Niveau sonore

      Réponse en fréquences
      20 - 20 000 Hz
      Diamètre du haut-parleur
      13 mm
      Diaphragme
      PET
      Impédance
      16 ohms
      Type d'aimant
      NdFeb
      Puissance d'entrée maximale
      5 mW
      Sensibilité
      108  dB

    • Connectivité

      Version Bluetooth®
      5.0
      Profils Bluetooth®
      • AVRCP
      • A2DP
      • HFP
      • AAC
      • Format de diffusion : SBC
      Portée maximale
      Jusqu'à 10  m

    • Carton externe

      Longueur
      44.8  cm
      Nombre de produits emballés
      24
      Largeur
      37.7  cm
      Poids brut
      7.592  kg
      Hauteur
      19.6  cm
      GTIN
      1 48 95229 10842 1
      Poids net
      2.328  kg
      Poids à vide
      5.264  kg

    • Pratique

      Gestion des appels
      • Répondre/terminer l'appel
      • Appel en attente
      • Désactivation du microphone
      • Rejet d'appel
      • Basculer entre 2 appels

    • Carton interne

      Longueur
      18  cm
      Nombre de produits emballés
      3
      Largeur
      10.5  cm
      Hauteur
      16.7  cm
      Poids net
      0.291  kg
      Poids brut
      0.842  kg
      Poids à vide
      0.551  kg
      GTIN
      2 48 95229 10842 8

    • Alimentation

      Type de batterie
      Li-polymère
      Rechargeable
      Oui
      Autonomie en lecture
      6+18  heure(s)
      Autonomie en veille
      200 h
      Auton. conv.
      6 h
      Temps de charge
      1,5  heure(s)

    • Dimensions du produit emballé

      Hauteur
      17.5  cm
      Type d'installation en rayon
      Les deux
      Largeur
      9.5  cm
      Profondeur
      5.5  cm
      Nombre de produits inclus
      1
      EAN
      48 95229 10842 4
      Poids brut
      0.249  kg
      Poids net
      0.097  kg
      Poids à vide
      0.152  kg

    • Dimensions du produit

      Hauteur
      4.4  cm
      Largeur
      7.2  cm
      Profondeur
      3.6  cm
      Poids
      0.073  kg

    • Accessoires

      Guide de démarrage rapide
      Oui
      Câble USB
      Câble USB-C
      Embouts
      3 tailles

    • Design

      Couleur
      Noire

    • UPC

      UPC
      8 40063 20153 8

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