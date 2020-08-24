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Une écoute agréable. Un style irrésistible.
Plongez au cœur d'un son riche et détaillé ou percevez le monde qui vous entoure. Ces écouteurs True Wireless raffinés sont dotés de la technologie de réduction de bruit active et du mode « aware » pour contrôler ce que vous entendez. Leur design circulaire sophistiqué attire tous les regards.Voir tous les avantages
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Lorsque vous voulez vous plonger dans votre musique, ces écouteurs True Wireless éliminent les distractions. Un microphone externe et un microphone interne fonctionnent de concert pour filtrer le bruit externe. Avec le mode « aware », reconnectez-vous avec le monde extérieur quand vous en avez besoin.
Les haut-parleurs 13 mm parfaitement réglés produisent des basses puissantes et une clarté exceptionnelle pour chaque morceau. Si vous retirez un écouteur, la musique s'interrompt. Il vous suffit de le remettre pour qu'elle reprenne.
L'étui de chargement peut être rechargé sans fil ou en USB-C. Un étui entièrement chargé vous offre 18 heures d'autonomie supplémentaires. Les écouteurs proposent 6 heures d'écoute en une seule charge (5 heures avec la fonction ANC). Si vous les chargez 15 minutes, ils vous procureront une heure d'écoute supplémentaire.
L'embout circulaire de l'écouteur est agréable au toucher et a été pensé pour attirer subtilement la lumière, pour un look élégant et discret. L'embout acoustique ovale se loge confortablement et en toute sécurité dans votre oreille et maximise l'isolation phonique passive.
Au sein de chaque écouteur, deux micros se concentrent sur le son de votre voix, de façon à réduire considérablement les bruits environnants. Si vous êtes dans un lieu plus calme et que vous n'avez pas besoin de filtrer le bruit pendant que vous parlez, le mode mono vous permet d'utiliser un seul écouteur pour discuter.
Vos écouteurs sont prêts à être appairés dès que vous les sortez de leur boîtier de charge. Une fois appairés, ils gardent en mémoire le dernier appareil auquel ils ont été associés. Les commandes tactiles de chaque écouteur facilitent le contrôle de la musique, des appels et du volume.
Augmentez les basses. Réduisez les aigus. L'application Philips Headphones vous met aux commandes de votre musique. Réglez vous-même les niveaux ou choisissez l'un des styles de son prédéfinis. Vous pouvez également basculer entre les différents modes ANC prédéfinis d'un simple geste.
Il vous suffit d'appuyer sur les commandes tactiles situées sur l'écouteur gauche pour activer l'Assistant Google ou tout autre assistant vocal. Grâce à l'intégration complète de l'Assistant Google, vous pouvez en faire plus en mode mains libres. Écoutez vos notifications, demandez à lancer une musique et bien plus encore.
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Le petit boîtier de charge est très pratique. Ce casque True Wireless résiste en outre aux éclaboussures provenant de n'importe quelle direction. Il ne craint pas la transpiration, et vous n'aurez pas à vous inquiéter si vous êtes surpris par une averse.
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Niveau sonore
Connectivité
Carton externe
Pratique
Carton interne
Alimentation
Dimensions du produit emballé
Dimensions du produit
Accessoires
Design
UPC
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