Deux microphones pour des appels d'une qualité irréprochable. Mode mono.

Au sein de chaque écouteur, deux micros se concentrent sur le son de votre voix, de façon à réduire considérablement les bruits environnants. Si vous êtes dans un lieu plus calme et que vous n'avez pas besoin de filtrer le bruit pendant que vous parlez, le mode mono vous permet d'utiliser un seul écouteur pour discuter.