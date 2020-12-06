Puissants transducteurs au néodyme de 8 mm. Graves percutants, son clair

Que vous écoutiez de la musique en voyageant, en travaillant de la maison ou simplement pour vous détendre, les transducteurs de 8 mm produisent un son exceptionnel, peu importe la piste ou liste de lecture choisie. Enlevez un écouteur-bouton pour interrompre la musique, et remettez-le dans votre oreille pour faire redémarrer la musique.