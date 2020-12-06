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- 3 formats d'embouts
- Câble de recharge USB
TAT5505BK/00
Votre son. Votre style.
Pour faire jouer de la musique ou effectuer des appels, ces écouteurs-boutons véritablement sans fil savent performer. La suppression active du bruit élimine le bruit de fond, et vous pouvez personnaliser le son grâce à l’application Philips Headphones. Enlevez un écouteur pour interrompre la musique.Voir tous les avantages
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En plus d’avoir fière allure, ces écouteurs-boutons véritablement sans fil vous permettent de mieux entendre vos pistes favorites lorsque vous êtes sur la route. La technologie hybride de suppression active du bruit réduit le bruit externe pour que rien ne vous empêche d’écouter votre musique. Le mode de son ambiant vous permet de laisser passer le bruit environnant.
Rehaussez les graves. Atténuez les aigus. L’application Philips Headphones vous permet d’être maître de la musique que vous écoutez. Réglez les niveaux vous-même ou choisissez parmi des styles de son prédéfinis. Vous pouvez également basculer entre les modes prédéfinis de suppression active du bruit par simple pression.
Que vous écoutiez de la musique en voyageant, en travaillant de la maison ou simplement pour vous détendre, les transducteurs de 8 mm produisent un son exceptionnel, peu importe la piste ou liste de lecture choisie. Enlevez un écouteur-bouton pour interrompre la musique, et remettez-le dans votre oreille pour faire redémarrer la musique.
Jumelez vos écouteurs-boutons dès que vous les sortez de leur étui de chargement. Une fois jumelés, ils retiennent le dernier périphérique avec lequel ils ont été couplés. Les commandes tactiles sur chaque écouteur facilitent le contrôle de la musique, des appels et du volume.
Les deux micros situés dans chaque écouteur-bouton se concentrent sur le son de votre voix tout en atténuant le bruit de fond. Lorsque vous vous trouvez dans un endroit silencieux et que vous n’avez pas besoin de bloquer le bruit, sélectionnez le mode mono, qui vous permet d’utiliser un seul écouteur-bouton pour parler.
Écoutez votre musique pendant près de 20 heures grâce à l’étui de chargement. Les écouteurs jouissent d’une autonomie de 5 heures par charge (ou 4,5 heures avec la suppression active du bruit activée). Une recharge rapide de 15 minutes vous permettra de profiter d’une heure d’écoute supplémentaire. Rechargez complètement votre étui en deux heures à l’aide d’un câble USB-C.
Le tube acoustique ovale tient solidement dans votre oreille et optimise l’isolation passive du bruit. Choisissez parmi des embouts en silicone de petite, moyenne ou grande taille pour un confort assuré.
Avec une cote IPX5, ces écouteurs véritablement sans fil résistent aux éclaboussures provenant de toutes les directions et à la sueur. Vous n’aurez plus à craindre de vous faire surprendre par la pluie.
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Niveau sonore
Connectivité
Carton externe
Pratique
Carton interne
Alimentation
Dimensions du produit emballé
Dimensions du produit
Accessoires
Design
UPC
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