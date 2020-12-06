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  • Votre son. Votre style. Votre son. Votre style. Votre son. Votre style.

    5000 series Écouteurs-boutons véritablement sans fil

    TAT5505BK/00

    Votre son. Votre style.

    Pour faire jouer de la musique ou effectuer des appels, ces écouteurs-boutons véritablement sans fil savent performer. La suppression active du bruit élimine le bruit de fond, et vous pouvez personnaliser le son grâce à l’application Philips Headphones. Enlevez un écouteur pour interrompre la musique.

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    5000 series Écouteurs-boutons véritablement sans fil

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    Votre son. Votre style.

    • Transducteurs 8 mm / fermés à l'arrière
    • Suppression active du bruit
    • Noir
    • Bluetooth®
    Conception élégante et technologie hybride de suppression active du bruit

    Conception élégante et technologie hybride de suppression active du bruit

    En plus d’avoir fière allure, ces écouteurs-boutons véritablement sans fil vous permettent de mieux entendre vos pistes favorites lorsque vous êtes sur la route. La technologie hybride de suppression active du bruit réduit le bruit externe pour que rien ne vous empêche d’écouter votre musique. Le mode de son ambiant vous permet de laisser passer le bruit environnant.

    Application Philips Headphones. Commande sonore personnalisée

    Application Philips Headphones. Commande sonore personnalisée

    Rehaussez les graves. Atténuez les aigus. L’application Philips Headphones vous permet d’être maître de la musique que vous écoutez. Réglez les niveaux vous-même ou choisissez parmi des styles de son prédéfinis. Vous pouvez également basculer entre les modes prédéfinis de suppression active du bruit par simple pression.

    Puissants transducteurs au néodyme de 8 mm. Graves percutants, son clair

    Puissants transducteurs au néodyme de 8 mm. Graves percutants, son clair

    Que vous écoutiez de la musique en voyageant, en travaillant de la maison ou simplement pour vous détendre, les transducteurs de 8 mm produisent un son exceptionnel, peu importe la piste ou liste de lecture choisie. Enlevez un écouteur-bouton pour interrompre la musique, et remettez-le dans votre oreille pour faire redémarrer la musique.

    Une connectivité à toute épreuve. Écouteurs-boutons intégrés

    Une connectivité à toute épreuve. Écouteurs-boutons intégrés

    Jumelez vos écouteurs-boutons dès que vous les sortez de leur étui de chargement. Une fois jumelés, ils retiennent le dernier périphérique avec lequel ils ont été couplés. Les commandes tactiles sur chaque écouteur facilitent le contrôle de la musique, des appels et du volume.

    Deux micros pour des appels clairs. Mode mono

    Les deux micros situés dans chaque écouteur-bouton se concentrent sur le son de votre voix tout en atténuant le bruit de fond. Lorsque vous vous trouvez dans un endroit silencieux et que vous n’avez pas besoin de bloquer le bruit, sélectionnez le mode mono, qui vous permet d’utiliser un seul écouteur-bouton pour parler.

    Étui de chargement. Jusqu’à 20 heures d’écoute

    Écoutez votre musique pendant près de 20 heures grâce à l’étui de chargement. Les écouteurs jouissent d’une autonomie de 5 heures par charge (ou 4,5 heures avec la suppression active du bruit activée). Une recharge rapide de 15 minutes vous permettra de profiter d’une heure d’écoute supplémentaire. Rechargez complètement votre étui en deux heures à l’aide d’un câble USB-C.

    Tube acoustique ovale. Embouts en silicone

    Le tube acoustique ovale tient solidement dans votre oreille et optimise l’isolation passive du bruit. Choisissez parmi des embouts en silicone de petite, moyenne ou grande taille pour un confort assuré.

    Résistant à l’eau et à la sueur (IPX5)

    Avec une cote IPX5, ces écouteurs véritablement sans fil résistent aux éclaboussures provenant de toutes les directions et à la sueur. Vous n’aurez plus à craindre de vous faire surprendre par la pluie.

    Mode de son ambiant. Laissez passer le bruit environnant quand vous en avez besoin

    -

    Spécificités Techniques

    • Niveau sonore

      Système acoustique
      Fermé
      Diamètre du haut-parleur
      8 mm
      Diaphragme
      PET
      Impédance
      16 ohms
      Type d'aimant
      NdFeb
      Réponse en fréquence
      20 à 20 000  Hz
      Sensibilité
      105 dB (1 000 Hz)
      Puissance d'entrée maximale
      5  mW

    • Connectivité

      Microphone
      Microphone intégré
      Version Bluetooth®
      5.0
      Profils Bluetooth®
      • AVRCP
      • A2DP
      • HSP
      • Format de diffusion : SBC
      Portée maximale
      Jusqu'à 10  m

    • Carton externe

      Longueur
      32.2  cm
      Nombre de produits emballés
      24
      Largeur
      22.7  cm
      Poids brut
      5.52  kg
      Hauteur
      42  cm
      GTIN
      1 48 95229 11038 7
      Poids net
      2.064  kg
      Poids à vide
      3.456  kg

    • Pratique

      Gestion des appels
      • Répondre/terminer l'appel
      • Rejet d'appel
      • Basculer entre 2 appels

    • Carton interne

      Longueur
      15  cm
      Nombre de produits emballés
      3
      Largeur
      10.5  cm
      Hauteur
      19.7  cm
      Poids net
      0.258  kg
      Poids brut
      0.633  kg
      Poids à vide
      0.375  kg
      GTIN
      2 48 95229 11038 4

    • Alimentation

      Type de batterie
      Lithium-Ion
      Autonomie en lecture
      5+15  heure(s)
      Autonomie en veille
      200 heures
      Auton. conv.
      5 + +15 heures
      Temps de charge
      2  heure(s)

    • Dimensions du produit emballé

      Hauteur
      17.5  cm
      Type d'emballage
      Carton
      Type d'installation en rayon
      Les deux
      Largeur
      9.5  cm
      Profondeur
      4.5  cm
      Nombre de produits inclus
      1
      EAN
      48 95229 11038 0
      Poids brut
      0.164  kg
      Poids net
      0.086  kg
      Poids à vide
      0.078  kg

    • Dimensions du produit

      Longueur du câble
      0  cm
      Hauteur
      3.6  cm
      Largeur
      3.2  cm
      Profondeur
      7.4  cm
      Poids
      0.057  kg

    • Accessoires

      Guide de démarrage rapide
      Oui
      Câble USB
      Câble USB-C
      Embouts
      3 tailles

    • Design

      Couleur
      Noire

    • UPC

      UPC
      8 40063 20158 3

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • 3 formats d'embouts
    • Câble de recharge USB
    Badge-D2C

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