Étanche et prête à l'emploi

Cette enceinte Bluetooth portable est conforme à la norme IPX7, ce qui signifie qu'elle peut résister à une immersion totale dans l'eau jusqu'à 1 m de profondeur pendant 30 minutes. Vous pouvez faire la fête dans la douche, au bord de la piscine ou même dans la piscine ! Sa portée sans fil est de 20 m.