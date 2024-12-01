6 effets vocaux pour modifier votre voix

Entrez dans la danse et modifiez le son de votre voix. Les deux micros de karaoké sans fil proposent six effets vocaux amusants pour changer votre voix à l'aide d'un simple bouton. Voix de diva, voix de femme, voix d'homme, voix d'enfant, voix de monstre ou encore mode professionnel : à vous de choisir !