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TAS2509WT/00
Écoutez vos morceaux et chantez en même temps
Ajoutez votre touche personnelle à votre musique avec cette fantastique enceinte de karaoké Bluetooth®. Deux micros karaoké vous permettent de chanter et même d'ajouter des effets stylés à votre voix. Différents modes d'affichage lumineux vous permettent également d'ajouter des éléments visuels.
2 micros de karaoké pratiques
Modes lumineux colorés
Puissance de sortie de 5 W RMS
Poignée de transport en caoutchouc souple
Avec cette enceinte Bluetooth®, chantez au rythme de votre musique. Accompagnez vos sons préférés avec les deux micros de karaoké sans fil et ajoutez des effets sonores amusants, comme l'écho. Chantez entre amis et vivez une expérience musicale encore plus palpitante !
Entrez dans la danse et modifiez le son de votre voix. Les deux micros de karaoké sans fil proposent six effets vocaux amusants pour changer votre voix à l'aide d'un simple bouton. Voix de diva, voix de femme, voix d'homme, voix d'enfant, voix de monstre ou encore mode professionnel : à vous de choisir !
Cette superbe enceinte propose quatre modes lumineux multicolores qui vous permettent d'ajouter des formes et des couleurs amusantes à votre musique. Choisissez parmi différents réglages d'affichage pour voir l'écran de l'enceinte s'illuminer de carrés aux motifs et aux couleurs variés.