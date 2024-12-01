ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Toutes les séries

  • Écoutez vos morceaux et chantez en même temps
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Écoutez vos morceaux et chantez en même temps
  • Écoutez vos morceaux et chantez en même temps
  • Écoutez vos morceaux et chantez en même temps
  • Écoutez vos morceaux et chantez en même temps
  • Écoutez vos morceaux et chantez en même temps
  • Écoutez vos morceaux et chantez en même temps
  • Écoutez vos morceaux et chantez en même temps
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Écoutez vos morceaux et chantez en même temps
  • Écoutez vos morceaux et chantez en même temps
  • Écoutez vos morceaux et chantez en même temps
  • Écoutez vos morceaux et chantez en même temps
  • Écoutez vos morceaux et chantez en même temps
  • Écoutez vos morceaux et chantez en même temps

Enceinte sans fil

TAS2509WT/00

Écoutez vos morceaux et chantez en même temps

Ajoutez votre touche personnelle à votre musique avec cette fantastique enceinte de karaoké Bluetooth®. Deux micros karaoké vous permettent de chanter et même d'ajouter des effets stylés à votre voix. Différents modes d'affichage lumineux vous permettent également d'ajouter des éléments visuels.

Voir tous les avantages

Écoutez vos morceaux et chantez en même temps

  • 2 micros de karaoké pratiques

  • Modes lumineux colorés

  • Puissance de sortie de 5 W RMS

  • Poignée de transport en caoutchouc souple

Deux micros de karaoké inclus

Avec cette enceinte Bluetooth®, chantez au rythme de votre musique. Accompagnez vos sons préférés avec les deux micros de karaoké sans fil et ajoutez des effets sonores amusants, comme l'écho. Chantez entre amis et vivez une expérience musicale encore plus palpitante !

6 effets vocaux pour modifier votre voix

Entrez dans la danse et modifiez le son de votre voix. Les deux micros de karaoké sans fil proposent six effets vocaux amusants pour changer votre voix à l'aide d'un simple bouton. Voix de diva, voix de femme, voix d'homme, voix d'enfant, voix de monstre ou encore mode professionnel : à vous de choisir !

Choisissez parmi 4 modes d'affichage visuel

Cette superbe enceinte propose quatre modes lumineux multicolores qui vous permettent d'ajouter des formes et des couleurs amusantes à votre musique. Choisissez parmi différents réglages d'affichage pour voir l'écran de l'enceinte s'illuminer de carrés aux motifs et aux couleurs variés.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils