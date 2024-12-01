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Enceinte sans fil

TAS2108BK/00

Créez l'ambiance visuelle qui va avec votre musique

Cette superbe enceinte Bluetooth® est si puissante que vous pouvez même voir la membrane passive vibrer au rythme de la musique ! Plusieurs modes d'éclairage vous permettent de choisir vos couleurs préférées pour créer une ambiance ou bien de vous détendre avec une douce veilleuse.

Voir tous les avantages

Créez l'ambiance visuelle qui va avec votre musique

  • Membrane passive. Basses puissantes.

  • Plusieurs modes d'éclairage

  • Puissance de sortie de 5 W RMS

  • Réception facile des appels

Membrane passive pour des basses puissantes

Les basses de cette petite enceinte compacte sont si profondes et riches que vous pouvez même voir la membrane passive vibrer au rythme du son. Emportez votre musique avec vous et écoutez-la avec un son parfaitement clair dans n'importe quelle pièce de la maison. Les lumières scintillantes donnent vie à vos musiques.

Associez-la à une seconde enceinte identique pour un son stéréo

Envie d'écouter un son encore plus riche ? Associez deux enceintes identiques pour profiter d'un son stéréo exceptionnel en toute simplicité. Lorsque vous connectez une deuxième enceinte, les effets lumineux se synchronisent aussi.

Ambiances multicolores ou douce veilleuse, à vous de choisir

Cette enceinte exceptionnelle offre différents modes d'éclairage permettant de créer une ambiance pour accompagner votre musique. Vous avez le choix entre des lumières multicolores, un fondu lumineux et une veilleuse paisible pour vous détendre après une longue journée.

Spécificités Techniques

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