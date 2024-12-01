Membrane passive pour des basses puissantes

Les basses de cette petite enceinte compacte sont si profondes et riches que vous pouvez même voir la membrane passive vibrer au rythme du son. Emportez votre musique avec vous et écoutez-la avec un son parfaitement clair dans n'importe quelle pièce de la maison. Les lumières scintillantes donnent vie à vos musiques.