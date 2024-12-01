Profitez pleinement de votre musique où que vous soyez

Emportez votre musique partout avec vous grâce à cet excellent haut-parleur Bluetooth. Un radiateur passif offre des basses percutantes et l’indice IPX7 signifie que le haut-parleur peut être immergé pendant 30 minutes sans aucun problème. Prenez des appels en mode mains libres où que vous soyez.