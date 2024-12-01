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TAS1509BK/00
Profitez pleinement de votre musique où que vous soyez
Emportez votre musique partout avec vous grâce à cet excellent haut-parleur Bluetooth. Un radiateur passif offre des basses percutantes et l’indice IPX7 signifie que le haut-parleur peut être immergé pendant 30 minutes sans aucun problème. Prenez des appels en mode mains libres où que vous soyez.
Radiateur passif. Basses percutantes
Associez deux haut-parleurs pour un son stéréo
Puissance de sortie RMS de 5W
Étanche IPX7
Cette incroyable petite enceinte produit des basses étonnamment riches et percutantes. Emportez votre musique avec vous et profitez d’un son clair dans le jardin, pendant une promenade ou à la plage. Parfaite à emporter partout, quel que soit votre programme.
Envie d’un son encore plus riche ? Vous pouvez facilement connecter deux enceintes identiques pour profiter d’un son stéréo exceptionnel. Écoutez votre musique telle qu’elle est censée l’être. Même lors de vos déplacements, vous ne manquerez ni une note ni une parole.
Cette petite enceinte exceptionnelle est prête à tout. Que vous soyez surpris par la pluie, en pleine séance de sport ou même en train de sauter d’un bateau, son indice d’étanchéité IPX7 permet de l’immerger jusqu’à 30 minutes sans aucun problème.