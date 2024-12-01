Membrane passive pour des basses puissantes

Les basses produites par cette petite enceinte compacte sont incroyablement riches et puissantes. Emportez votre musique avec vous et écoutez-la avec un son parfaitement clair dans le jardin, en promenade ou à la plage. Une solution idéale pour le travail, le repos et les loisirs, où que vous soyez.