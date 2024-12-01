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Enceinte sans fil

TAS1209BK/00

La musique vous suit partout où vous allez

Profitez de votre musique en extérieur avec cette enceinte Bluetooth®. La membrane passive produit des basses puissantes et l'indice de protection IPX4 signifie que l'enceinte peut supporter une pluie fine ou une sortie à la salle de sport. Vous pouvez également passer des appels mains libres où que vous soyez.

Voir tous les avantages

La musique vous suit partout où vous allez

  • Membrane passive. Basses puissantes.

  • Associez deux enceintes pour profiter d'un son stéréo

  • Puissance de sortie de 5 W RMS

  • Résistance transpi./éclaboussures IPX4

Membrane passive pour des basses puissantes

Membrane passive pour des basses puissantes

Les basses produites par cette petite enceinte compacte sont incroyablement riches et puissantes. Emportez votre musique avec vous et écoutez-la avec un son parfaitement clair dans le jardin, en promenade ou à la plage. Une solution idéale pour le travail, le repos et les loisirs, où que vous soyez.

Associez-la à une seconde enceinte identique pour un son stéréo

Envie d'écouter un son encore plus riche ? Associez deux enceintes identiques pour profiter d'un son stéréo exceptionnel en toute simplicité. Vivez une expérience sonore unique, même en extérieur. Plus rien ne pourra vous échapper.

Résistant à la transpiration et aux éclaboussures IPX4

Résistant à la transpiration et aux éclaboussures IPX4

Cette petite enceinte robuste peut tout affronter en extérieur. Avec son indice de protection IPX4, l'enceinte résiste aux éclaboussures, comme les gouttes de pluie ou de transpiration. Alors détendez-vous et continuez à profiter de la musique.

Spécificités Techniques

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