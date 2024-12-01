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TAS1209BK/00
La musique vous suit partout où vous allez
Profitez de votre musique en extérieur avec cette enceinte Bluetooth®. La membrane passive produit des basses puissantes et l'indice de protection IPX4 signifie que l'enceinte peut supporter une pluie fine ou une sortie à la salle de sport. Vous pouvez également passer des appels mains libres où que vous soyez.
Membrane passive. Basses puissantes.
Associez deux enceintes pour profiter d'un son stéréo
Puissance de sortie de 5 W RMS
Résistance transpi./éclaboussures IPX4
Les basses produites par cette petite enceinte compacte sont incroyablement riches et puissantes. Emportez votre musique avec vous et écoutez-la avec un son parfaitement clair dans le jardin, en promenade ou à la plage. Une solution idéale pour le travail, le repos et les loisirs, où que vous soyez.
Envie d'écouter un son encore plus riche ? Associez deux enceintes identiques pour profiter d'un son stéréo exceptionnel en toute simplicité. Vivez une expérience sonore unique, même en extérieur. Plus rien ne pourra vous échapper.
Cette petite enceinte robuste peut tout affronter en extérieur. Avec son indice de protection IPX4, l'enceinte résiste aux éclaboussures, comme les gouttes de pluie ou de transpiration. Alors détendez-vous et continuez à profiter de la musique.