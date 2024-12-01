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TAS1108BK/00
Ajoutez de l’ambiance à vos sons
Ajoutez une ambiance lumineuse à votre musique avec cette fantastique enceinte Bluetooth. Choisissez votre mode d’éclairage multicolore préféré pour créer une atmosphère particulière, ou détendez-vous grâce à la douce veilleuse à la fin d’une longue journée.
Version Bluetooth 5.3
Plusieurs modes d’éclairage
Puissance de sortie RMS de 3W
Associez deux enceintes pour un son stéréo
Envie d’un son encore plus riche ? Vous pouvez facilement connecter deux enceintes identiques pour profiter d’un son stéréo exceptionnel. Lorsque vous connectez une deuxième enceinte, les lumières se synchronisent également.
Cette superbe enceinte propose plusieurs modes d’éclairage pour créer une véritable ambiance au rythme de votre musique. Choisissez entre des lumières multicolores, un effet de fondu et une douce veilleuse blanche pour vous détendre à la fin d’une longue journée.
Les coins lisses et arrondis de cette enceinte ainsi que ses lumières douces qui s'estompent lui confèrent une allure élégante. Assez compacte pour être emportée partout avec vous, l'enceinte est non seulement facile à déplacer d'une pièce à l'autre, mais elle s'intègre aussi parfaitement dans chacune d'elles.