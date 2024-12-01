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Enceinte sans fil

TAS1108BK/00

Ajoutez de l’ambiance à vos sons

Ajoutez une ambiance lumineuse à votre musique avec cette fantastique enceinte Bluetooth. Choisissez votre mode d’éclairage multicolore préféré pour créer une atmosphère particulière, ou détendez-vous grâce à la douce veilleuse à la fin d’une longue journée.

Voir tous les avantages

Ajoutez de l’ambiance à vos sons

  • Version Bluetooth 5.3

  • Plusieurs modes d’éclairage

  • Puissance de sortie RMS de 3W

  • Associez deux enceintes pour un son stéréo

Associez-la à une enceinte identique pour un son stéréo

Envie d’un son encore plus riche ? Vous pouvez facilement connecter deux enceintes identiques pour profiter d’un son stéréo exceptionnel. Lorsque vous connectez une deuxième enceinte, les lumières se synchronisent également.

Choisissez une ambiance multicolore ou une douce veilleuse

Cette superbe enceinte propose plusieurs modes d’éclairage pour créer une véritable ambiance au rythme de votre musique. Choisissez entre des lumières multicolores, un effet de fondu et une douce veilleuse blanche pour vous détendre à la fin d’une longue journée.

Design lisse aux bords arrondis

Les coins lisses et arrondis de cette enceinte ainsi que ses lumières douces qui s'estompent lui confèrent une allure élégante. Assez compacte pour être emportée partout avec vous, l'enceinte est non seulement facile à déplacer d'une pièce à l'autre, mais elle s'intègre aussi parfaitement dans chacune d'elles.

Spécificités Techniques

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