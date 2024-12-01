Design lisse aux bords arrondis

Les coins lisses et arrondis de cette enceinte ainsi que ses lumières douces qui s'estompent lui confèrent une allure élégante. Assez compacte pour être emportée partout avec vous, l'enceinte est non seulement facile à déplacer d'une pièce à l'autre, mais elle s'intègre aussi parfaitement dans chacune d'elles.